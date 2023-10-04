Hain saldırının arkasından onlar çıktı: Moral bulmak için metropolleri seçiyorlar! Terör örgütünün SEL yapılanması deşifre oldu

Pazar sabahı, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasına saatler kala terör örgütünün kalkıştığı eylem polislerin müdahalesiyle son buldu. Kayseri'de öldürdükleri veteriner Mikail Bozlağan'ın aracını çalıp Ankara'ya gelen teröristlerden biri kendini üstündeki bombayla patlatırken diğer terörist silahlı çatışmada etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı araçtan çok sayıda patlayıcı ve mühimmat çıktı. Hain saldırıda SEL'in parmağı olduğu belirlendi.

Sabah'ın aktardığına göre; terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin, çeşitli isim ve yapılar altında 1986'dan bu yana istihbarı bilgi toplama arayışı içerisinde oldukları biliniyor. Suriye alanında özellikle batılı ülkelerden aldıkları askeri, teknik ve eğitim desteğiyle birlikte yeni oluşturdukları istihbarat yapılanması Saziya Ewlekariya Leşkeri/Askeri İstihbarat Kurumunun (SEL) hedef odağı ülkemizin oldu.

Terör örgütü, Kuzey Irak ve Suriye'den ülkemize yönelik eylem amaçlı gönderdiği "kadro, silah, mühimmat ve patlayıcı" aktarım faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma ve MİT tarafından icra edilen başarılı operasyonlarla büyük ölçüde engellendi. Köşeye iyice sıkışan örgüt yönetimi, eylem amaçlı planlamalar için istihbarat yapılanmalarını devreye soktukları tespit edildi.

MORAL BULMAK İÇİN METROPOLDE EYLEM ARAYIŞINDALAR

Kuzey Irak ve Suriye'nin yanı sıra yurtiçinde yaşadığı kadro kayıpları ile hareket kabiliyetini önemli ölçüde kaybeden örgüt, "moral-motivasyon kaybının önüne geçmek ve etkinliğini hala muhafaza ettiği algısı yaratmak" adına Türkiye içerisinde özellikle metropollerde eylem gerçekleştirme arayışlarına önem verdikleri anlaşıldı. Türkiye'ye karşı istihbarı ve operasyonel faaliyetler gerçekleştirmek olan SEL, klasik haber toplama faaliyetlerine ilave olarak; Suriye-Türkiye arasında silah, mühimmat, patlayıcı, eylemci ve kadro aktarımı faaliyetleri içinde oldukları tespit edildi.

Yurtiçinde eylemsel faaliyetlerin planlanması ve koordinesi yanı sıra eylemcinin ilgili şehre intikali, konaklaması ve patlayıcı-mühimmat ile bir araya getirilmesi gibi "lojistik" çalışmaların organize edilmesini sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Örgütün bu biriminin Türk Silahlı Kuvvetlerinin yer aldığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat alanlarına yönelik istihbarat toplanmasının yanı sıra saldırı, sabotaj ve bombalı saldırılar yapılması yönünde faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

İSTİKLAL CADDESİ VE LARA PLAJINDAKİ SALDIRILARDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİLER

Terör örgütünün SEL yapılanmasının, 2022 yıllarında gerçekleşen İstanbul İstiklal Caddesi'nde ve Antalya Muratpaşa İlçesi Lara plajları bölgesinde eylemlerdeki hareket tarzından da değişikliğe gittiği görüldü. Örgütün yeni eylem şekli kadro örgüt unsuru yerine örgütle ideolojik bağı olmayan farklı din, etnik köken ve mezhepten Suriyeli uyruklu kişiler kullandıkları belirlendi.

DÜŞÜK PROFİLLİ KİŞİLER SEÇİLİYOR

SEL, Türkiye'den angaje ettiği kişileri hücre yapılanması şeklinde istihdam ettikleri tespit edildi. Her gruptaki kişiler, yatay ve dikey hücre yapılanmasına ayrıldıkları belirlendi. SEL tarafından kullanılan kişilerin profillerine bakıldığında; akrabaları, yakınları kontrol altında tutulan, düşük profilli, eğitim seviyesi düşük olanları tercih ettikleri tespit edildi. Örgüt tarafından faaliyete sevk edilmesi planlanan kişiler üzerinde, para ve otorite güç motivasyonunun kullanıldığı, Suriye'deki borçlarının ödenmesi ve kişisel husumetlerinin çözülmesinde örgüt tarafından yardımcı olundukları belirlendi.

'KULLAN-AT' YÖNTEMİ İZLİYORLAR

Kullanılacak kişilerin kabiliyetini ölçmek adına Suriye'de veya yurtiçinde "test amaçlı istihbarı faaliyet" yürütmesinin sağlandıkları belirlendi. Eylem gerçekleştirecek profildeki kişiler için tek seferlik "Kullan-At" yönteminin izlendikleri ve Türkiye'ye silah ve patlayıcı aktarımlarında kaçakçı şebekelerinden istifade ettikleri görüldü.