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  4. Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi…

Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi…

03.02.2024 07:14 | Son Güncelleme:
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AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 06.09'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi…

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

DHA
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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deprem Hakkari Yüksekova afad
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