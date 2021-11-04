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  4. Hakkari'de mide bulandıran olay! İntihara kalkışan genç kızın sözleri sonrası baba ve kuzen tutuklandı

Hakkari'de mide bulandıran olay! İntihara kalkışan genç kızın sözleri sonrası baba ve kuzen tutuklandı

04.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayan N.Ö. (16) adlı kız çocuğu ifadesinde babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını öne sürdü. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheliden baba ve kuzen tutuklandı, dayısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari'de mide bulandıran olay! İntihara kalkışan genç kızın sözleri sonrası baba ve kuzen tutuklandı

Hakkari’de, 30 Ekim akşamı N.Ö., 4’üncü kattaki evinin penceresinden atlayıp intihara kalkıştı. Yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö., polise verdiği ilk ifadede babası, kuzeni ve dayısının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Düşmeden kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan N.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda babası A.Ö. ile kuzeni B.Ö. ve dayısı V.Ö. gözaltına alındı.

BABA VE KUZEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve B.Ö. tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar cinsel istismar Hakkari
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