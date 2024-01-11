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  4. Hakkari'ye ithal çoban! Yerlisini bulamayınca İran'dan getirdi: Aldığı maaşı ve imkanlarını açıkladı

Hakkari'ye ithal çoban! Yerlisini bulamayınca İran'dan getirdi: Aldığı maaşı ve imkanlarını açıkladı

11.01.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besicilikle uğraşan Medeni Dursun, hayvanlarına bakacak yerli bir çoban bulamayınca İran'da çobanlık yapan Emrah Velizade ile anlaştı. 15 bin TL kazandığını ifade eden Velizade, "2 çocuk babasıyım, burada televizyonum ve internetim var. Akşamları çocuklarımla görüşüp, hasret gideriyorum." dedi.

Hakkari'ye ithal çoban! Yerlisini bulamayınca İran'dan getirdi: Aldığı maaşı ve imkanlarını açıkladı

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki besiciler, çalışacak çoban bulmakta zorlanıyor.

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Yerli çoban bulamayan Dilimli köyündeki besici Medeni Dursun da İran'ın Urmiye kentinde yaşayan Emrah Velizade ile görüşerek kış ayları için aylık 15 bin TL karşılığında anlaştı.

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Ülkesinde kış aylarında iş olmadığı için teklifi kabul edip, ilçeye gelen Velizade, köyde Dursun'un ahırındaki 120 küçükbaş hayvana 6 ay boyunca bakacak.

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'KIŞ ŞARTLARI ÇOK AĞIR GEÇİYOR'

Emrah Velizade, 3 aydır Yüksekova'nın köyündeki küçükbaş hayvanlara çobanlık yaptığını belirterek, "2 çocuk babasıyım. Çocuklarımın giderlerini çobanlık yaparak kazanıyorum. Her gün hayvanlara su, yem ve ot veriyorum. Ahırın yakınında bana verilen evde kalıyorum. Bu evde televizyonum ve internetim de var. Akşamları çocuklarımla görüşüp, hasret gideriyorum. Burada kış şartları çok ağır geçiyor. Kısa süre sonra hayvanlar doğumlarını yapacak, yeni kuzular dünyaya gelecek. Yaz mevsiminde de burada yaylalarda çobanlık yapmayı düşünüyorum" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Hakkari Yüksekova İran
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