Son dakika: 'Haksız tahrik' indirimi infiale yol açmıştı! Pınar Gültekin'i öldüren Avcı'ya verilen cezada yeni gelişme: Gerekçeli karar açıklandı

Son dakika haberi: Pınar Gültekin'i kan donduran bir şekilde hayattan koparan Cemal Metin Avcı'ya verilen cezadan sonra Türkiye haksız tahrik indirimini konuşmaya başladı. Konu, siyasetin ve sosyal medyanın gündemine de taşındı. Son olarak ise mahkeme Avcı'nın cezasıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

"EZİYET ÇEKTİRMEYE YÖNELİK DEĞİL"

Muğla 3. Ceza Mahkemesi tarafından paylaşılan gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir.”

BAKAN BOZDAĞ: BUNLARI TARTIŞMAKTA SON DERECE FAYDA GÖRÜYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'haksız tahrik' indiriminin yarattığı infialin ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışılmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü buradan ifade etmek istiyorum. Bir soru sorarak da bu tartışmayı Yüksek Yargıtay'ımızın huzurunda Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Sadece soru. Bir kanaatimi ifade etmeden. Tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı? Ya da uygulanmamalı mı? Uygulanacaksa bunun diğer suç tipleriyle acaba tasarlayarak ya da canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun cezai yaptırımı uygulanırken hepsi eşit mi olacak? Aralarında bir skala, bir kademelendirme olacak mı, olmayacak mı? Bunları tartışmakta bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmakta son derece fayda görüyorum. Ceza hukukçularımızı da hukukçularımızı da bu meselenin enine boyuna tartışılmasına davet ediyorum. Ve bu tartışmaların hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize hem de Yüksek Yargıtay'ımıza ve ilk derece mahkemelerimize büyük yararlar sağlayacağına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Haksız tahrik müessesesini doğru ve hakkı olan bir yere ve istikrarlı bir uygulamaya kavuşturmak, ne yaparsa yapsın; TBMM hangi maddeyi düzenlerse düzenlesin eninde sonunda Yüksek Yargıtay'ımızın çok saygın üyelerinin vereceği ya da verdiği istikrarlı içtihatlarla mümkün olacaktır. Yolu siz açacak, istikameti siz gösterecek, rehberliği siz yapacak, ilk derecede ve istinafta görev yapan herkesi sizin verdiğiniz kararlar elbette aydınlatacak, aydınlatıcı olacaktır." (DHA)

