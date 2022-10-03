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Halı sahadaki ölüm kamerada! Bir anda yere yığıldı, arkadaşları hemen yanına koştu ama...

03.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halı sahada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki lhan İltaş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları hemen İltaş'ın yanına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İltaş'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri sahada müdahale ederken, 29 yaşındaki genç hemen hastaneye kaldırıldı. İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken o anlar kameraya yansıdı.

Halı sahadaki ölüm kamerada! Bir anda yere yığıldı, arkadaşları hemen yanına koştu ama...

Sakarya'daki halı sahada kahreden bir olay yaşandı. Adapazarı ilçesindeki halı sahada top oynarken fenalaşan 29 yaşındaki İlhan İltaş bir anda yere yığıldı. İltaş’ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş’ın cenazesi, memleketi Bitlis’e gönderildi.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, İltaş’ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Sakarya halı saha
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