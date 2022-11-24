Halıların altında ve salon duvarında bulundu! Defineci "Yok artık" dedirtti

Bursa'da bir definecinin yaptıkları akıllara durgunluk verdi. İzinsiz kazı yapan bir defineci, bunun için de kendi evini seçti. İznik’e bağlı Tacir Mahallesi'nde ikamet eden O.T.’nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi.

HALILARIN ALTINDA VE SALONUN DUVARINDA...

İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı.

Durum üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi

Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. (İHA)





