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Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, halk otobüsü şoförü Oğuzhan Ö. (30), kendisini odasının tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü olan Oğuzhan Ö., evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana astı.

EVE GELEN YAKINLARI ASILI HALDE BULDU

Eve gelen yakınları Oğuzhan Ö.'yu tavana asılı halde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oğuzhan Ö.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan Ö.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kocaeli intihar

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