Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Hedef gösterildim, siyaset yapmıyorum

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Habertürk'te yayınlanan televizyon programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. İşte Bayraktar'ın açıklamaları...

TEKNOFEST'e ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Bizim TEKNOFEST sadece Baykar'ın değil, 102 paydaş kuruluş var. Burada herkes, on binlerce gönüllü, üniversiteli gönüllülerimiz var, akademisyenler, müthiş bir emek var burada. Dünyanın açık ara en büyük festivali. 1 milyon gencimiz yarışmalara katılmış. 1 yıl boyunca hazırlanılmış. Bu hazırlık yapılırken süreçlerden geçilmiş. Burası ticari bir organizasyon değil. Halk, millet, gelecek, bağımsızlığımız için yapılan bir organizasyon. Özellikle Türkiye'nin son 20 yılda ortaya koyduğu savunma sanayinde muazzam başarılar var. Bu sadece SİHA ve İHA'larla sınırlı değil."

Bayraktar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"10 yıl önceye gidin. Her gün kalleşçe şehit haberleri duyuyorduk. Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. SİHA'ları Türk askeri bu ülkenin vatandaşlarının güvenliği için kullanıyor? Niye milli olduğu için rahatsızlık duyuyorsunuz? Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum?"

