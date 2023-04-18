Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Firmamızı kimseye satmayız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Değişim Senin Elinde” adıyla düzenlenen etkinlikte Baykar şirketiyle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, "Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında 'Selçuk aşağı Selçuk yukarı'. Ne yaptı Selçuk? Ne yaptı, damatmış! Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar." ifadeleriyle Baykar şirketini savunmuştu.

BİR AÇIKLAMA DA HALUK BAYRAKTAR'DAN

Yaşanan tartışmaların üzerine, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programına katılan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde;

Maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızılelma savaş uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın... Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik, Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi.

"FİRMAMIZI KİMSEYE SATMAYIZ"

Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz. Firmamızı kimseye satmayız. Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu buna neden eleştirmiyordu. Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti, hiç kimseden nakdi yardım almayacaksınız diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar.