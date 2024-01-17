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  4. Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma! İlk açıklama Katar’dan geldi…

Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma! İlk açıklama Katar’dan geldi…

17.01.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü saldırıları devam ederken önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi ise Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilaç dağıtımının bugünden itibaren başlayacağını açıkladı.

Hamas ile İsrail arasında yeni anlaşma! İlk açıklama Katar’dan geldi…

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı.

İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere bugün Katar Silahlı Kuvvetlerine ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

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NETANYUHU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Netanyahu'nun ofisinin X hesabından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlaçların transfer süreci, Mossad Şefi David Barnea'nın İsrailli esirlere ilaç temin edilmesi konusunda Katar ile anlaşmasının ardından gerçekleşecek." ifadesi yer aldı.

"Çarşamba, Katar Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, kaçırılanların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda İsrail'de hazırlanan listeye göre Fransa'dan satın alınan ilaçları taşımak üzere Mısır'a doğru havalanacak." bilgisine yer verilen açıklamada, uçaklar Mısır'a ulaştığında Katar temsilcilerinin ilaçları Gazze Şeridi'ne, oradan da nihai varış noktasına taşıyacağı belirtildi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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İsrail Katar Hamas ilaç
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