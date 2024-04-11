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Hamas lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme anı böyle görüntülendi

11.04.2024 07:41
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu yaşamını yitirdi. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi arayarak başsağlığı diledi. O anların görüntüleri de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü.

Heniyye'ye çocukları ve torunları İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: İSRAİL SALDIRILARININ HESABINI ER VEYA GEÇ VERECEKTİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimi bu insanlık dışı saldırılarının hesabını uluslararası hukuk önünde er veya geç verecektir. Bu vesileyle çocuklar başta olmak üzere hunharca katledilen tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Daha fazla masum sivil katledilmeden ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için uluslararası toplumu bir kez daha samimi gayret sarf etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

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HENİYYE'NİN AİLESİNDEN ÖLENLERİN 7'YE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Heniyye ailesinden çok sayıda kişinin bulunduğu araca düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Heniyye'nin ailesinin, kamp sakinleri ve yakınlarının bayramını kutlamak için dolaştıkları aracın hedef alınması sonucu içerisindekilerin tamamının öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Şati Mülteci Kampı'nda "hain ve korkakça" düzenlenen saldırıda, Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli çocukları ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli torunlarının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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Saldırıda hayatını kaybedenlerin Filistin halkıyla aynı cephede yer aldığı; Heniyye ailesinden daha önce öldürülen yaklaşık 60 kişinin yanı sıra "Aksa Tufanı"nda yaşamlarını yitirenlerin saflarına katıldıkları belirtildi.

İsrail'in Hamas'ın liderleri ve ailelerini hedef almasını "sahadaki başarısız düşmanın umutsuz girişimlerinden başka bir şey olmadığı; Filistin direnişinin müdafaası karşısında dehşete düşmesi" şeklinde değerlendiren Hamas, hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Bu tür saldırıların, Hamas ve Filistin halkının direniş iradesini kırmayı başaramayacağı; sadece onların mücadeledeki kararlılığını artıracağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bunun İsrail'in terörü, soykırım savaşını ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını tırmandırarak müzakereler sırasında başarı elde edeceği yanılsaması olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir araca yönelik saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torununun öldüğü belirtilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Hamas erdoğan
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