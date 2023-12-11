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'Hamas silah bırakıyor' videosu kurgu çıktı: İsrail'in yalanı ortaya çıktı

11.12.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir video bomba etkisi yaratmıştı. Hamas üyelerinin silah bıraktığı anlara dair olduğu iddia edilen videoda, onlarca kişi çırıl çıplak şekilde soyulmuş ve gözaltına alındığı iddia edilmişti. Büyük tepki uyandıran görüntüler sonrası İsrail'in bu kişilerin Hamas militanı olduğunu ve silah bıraktıklarını iddia ettikleri senaryo yalan çıktı.

'Hamas silah bırakıyor' videosu kurgu çıktı: İsrail'in yalanı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde dolaşıma giren bir videoda Cebaliye mülteci kampında olduğu iddia edilen ve İsrail güçleri tarafından tutuklanan Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu söylenmişti. Bahsi geçen videoda bir kişinin askere doğru yürüdüğü ve sol elinde tüfek, sağ elinde ise el tabancası verdiği görülüyor. Videonun farklı bir açıdan çekilmiş halinin ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğu ve videonun orijinalliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

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BBC VERIFY GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

BBC Verify, görüntülerin Jabalia mülteci kampının kuzeyindeki Beyt Lahia'daki bir BM okulunun önünde olduklarını tespit etti.

Söz konusu videoyu araştıran BBC, "İlk olarak güneşin konumu nedeniyle çekildiğini bildiğimiz bir videoda, adamın sağ elindeki silahı kaldırımda üst üste koyduğu görülüyor. Bir sonraki videoda, güneş batarken adam, sol elindekilerin üzerine farklı bir silah yerleştiriyor. Durağan görüntüler bu sekansı doğruluyor ve kayıt altına alıyor." dedi.

Video bazı soru işaretleri olduğunu belirten BBC "Adamın silah zoruyla tutulduğu ve ekran dışından talimatlar verildiği dikkate alındığında, silahları "teslim mi ettiği" yoksa sadece talimat verildiği gibi hareket edip etmediği belli değil. Zaten iç çamaşırları ile bırakılan bir adamın silahları kendi üzerinde gizlemiş olamayacağı göz önüne alındığında, İsrail birliklerinin bu silahlardan haberi olmaması pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.

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AL JAZEERA KURGU OLARAK YORUMLADI

Al Jazeera haber ajansı ise videodaki şahsın Gazze'de tanınmış, alüminyum atölyesi olan bir kişi olduğu ve Gazze'nin kuzeyinde farklı bir kasabadan kaçırıldığını ortaya çıkardı. Katar merkezli haber platformundan yapılan açıklamada, "bu videoya daha yakından bakıldığında bunun kurgu olduğu ortaya çıkıyor" denildi.

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Al Jazeera 'Gerçek mi, kurgu mu: İsrail gerçekten 'Hamas savaşçılarını' teslim mi alıyor?' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

"Silahlı video gösterisi, İsrail ordusunun suçlarını Batılı izleyiciler önünde örtbas etmeye yönelik umutsuz bir girişimi olsa da, Filistinli erkek ve oğlan çocuklarının aşağılanmasını gösteren görüntülerin ve görüntülerin yayınlanması başka bir amaca hizmet ediyor. İsrail halkının moralini yükseltirken Filistinlilerin moralini bozmayı amaçlıyor. Bu, Filistinlilerin acımasızca öldürülmese bile bastırılması ve tahakküm altına alınması gereken bir halk olarak görüldüğü işgal ideolojisinin açık bir yansımasıdır."

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