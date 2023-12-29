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Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma yuvarlayarak intihara kalkıştı! "Beni kurtarmayın"

29.12.2023 21:58 | Son Güncelleme:
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) defalarca bıçaklayarak öldüren Salim Koyuncu (29), daha sonra otomobiliyle 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak intihar girişiminde bulundu. Cinayet şüphelisi koca, yaralı olarak aracından çıkartıldığı sırada "Beni kurtarmayın" diye bağırdı.

Hamile eşini bıçaklayarak öldürdü, otomobilini uçuruma yuvarlayarak intihara kalkıştı! "Beni kurtarmayın"

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Koyuncu ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu, henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı.

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Kavga seslerini duyup eve gelen komşuları, Hediye Koyuncu'yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, olayı ihbar etti. Eve gelen sağlık ekibi, Hediye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

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'BENİ KURTARMAYIN'

Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu'nun "Beni kurtarmayın" diye bağırdığı öğrenildi. Hamile karısını bıçaklayan koca, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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