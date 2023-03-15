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Hamile kadın devasa karnını içine çekerek yok ettiğini gösterdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

15.03.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik sürecinde annenin yedikleri ve günlük hayatında yaptığı davranışlar hem kendinin hem de bebeğinin sağlığını etkiliyor. Bu sebeple anne adaylarının bu süreçte oldukça dikkatli olması gerekiyor. TikTok'ta hamilelikte büyüyen karnını bir anda yok edebildiğini gösteren bir kadın tedirgin sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.

Hamile kadın devasa karnını içine çekerek yok ettiğini gösterdi! Sosyal medyadan tepki yağdı

26 yaşındaki Mariah Simon, TikTok'ta yayınladığı hamilelik videosu ile viral haline geldi. Yakınca beşinci çocuğunu dünyaya getireceğini belirten Mariah, sekiz aylık hamileliğinde oldukça şişen karnını içine çekerek yok edebildiğini paylaştı. Dört erkek çocuğu olduğunu paylaşan Mariah, “Her zaman midemi emdim. Bunu bütün hamileliklerimde yaptım." dedi.

KARNINDAKİ KASLARIN SIKILIĞI BEBEĞİN GÖRÜNMESİNİ ENGELLİYOR

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“Bu hamileliği ilk başta bir sır olarak saklamak istedim çünkü 5 numaralı bebeğimin olmasıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk duymak istemiyordum” diye devam etti. "Bu yüzden, midemi emmek için çok zaman harcadım ve oradaki kaslarım çok sıkı olduğu için [bebek yumrusunu] gerçekten göremiyorsunuz."

BU HAREKETİN YAPILMASI TAVSİYE EDİLMİYOR

Bir mideyi "emme" işlemi, bir kişinin üst karın kaslarını tekrar tekrar ve yoğun bir şekilde kastığını ve göbeğin geri çekilmesine ve düz görünmesine neden olduğunu görür. Ve son raporlar , hamile bir göbeği emmenin , onu çevreleyen yağ ve sıvı katmanları nedeniyle muhtemelen bir fetüse zarar vermeyeceğini bulsa da, bu hareket pek tavsiye edilmiyor.

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bebeğin gizlenmesine şaşırdıklarını açıkladılar. Şaşırmış hayranlardan gelen övgüler bir yana, oldukça fazla eleştirili yorum da yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları "Bebeğin ölebilir, bunu yapma","Kadınların sahip olmak için her şeyini vereceği değerli bir fırsatı neden saklamak istediğinden emin değilim , ama garip bir esneklik" , "O küçük meleği incitiyorsun" yorumlarında bulundu.

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Simon, aldığı kötü yorumlara cevap olarak The Post'a şunları söyledi: "Bebeğime kasıtlı olarak zarar verecek hiçbir şeyi asla yapmam."

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