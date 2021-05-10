Hamile kadına koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi

Zehra Korada "13 haftalık gebeyim. Birden gece sağ tarafımı hissetmedim. Ani gelişti direkt eşim 112'yi aradı. Seslenemedim, konuşamadım sadece böyle bakıyordum. Onlar anladılar hemen bir şey olduğunu. Sonrasını hatırlamıyorum. Müdahaleden sonra kendime geldim hemen" dedi.

Zehra Korada, ambulansla Kartal'daki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem Gürkaş, 34 yaşındaki kadını ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonunda beynin ana damarında atan pıhtı alındı. Pıhtının alınması ile sağ tarafındaki güç kaybı, konuşma ve iletişim becerileri de geri geldi. Kontrollerinin ardından 13 haftalık gebe olan Zehra Korada taburcu edildi.

"HASTANIN BEYNİNDEKİ ANA DAMARINDA BÜYÜK BİR TIKANIKLIK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Zehra Korada'ya müdahaleyi yapan Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Aniden gelişen bir bilinç kaybı, konuşma ve anlamada bozulma sağ tarafında komple güç kaybıyla geldi. İlk tetkiklerden sonra hastamızın beyninin ana damarında büyük bir tıkanıklık olduğunu gördük. İşleme aldık. Yaklaşık 45 dakikalık bir müdahalenin ardından beynin ana damarındaki pıhtıyı aldık" şeklinde konuştu.

"PIHTI ATMASI MUHTEMEL COVİD'LE BAĞLANTILI"

Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Bu hastamız 3 hafta önce covid geçirmişti. 1 hafta önce de izolasyondan çıkmıştı. İzolasyondan çıktıktan sonra 1 hafta sonra bu olayı geçirdi. Muhtemel kovidle alakalı bir hadise. Kovidle alakalı bir pıhtı atma olayı. Hastanın erken gelmesi çok önemli hasta gecikmiş olsaydı, hayatına yatalak olarak devam ediyor olabilirdi" diye konuştu.

"KORONA İLE MÜCADELE EDERKEN DİĞER SAĞLIK PROBLEMLERİNE DE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş "Biz korona ile mücadele ederken beraberinde diğer sağlık problemlerine de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de 13 Mükemmeliyet Merkezi'mizden biri olan inme merkezimiz. Burada özellikle 6 - 8 saat içerisinde akut inme vakalarına ekibimiz ve donanımızla çok hızlı bir şekilde müdahale ederek, hem teşhis ve tanısını koyuyoruz, hem de tedavisini uyguluyoruz" dedi.

DHA

