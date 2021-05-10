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Hamile kadına koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi

10.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören, iyileştikten 1 hafta sonra ise inme geçiren 13 haftalık gebe kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Test sonucu negatif çıktı, hiçbir sıkıntı yaşamadan koronavirüsü atlattığını düşünürken beynine pıhtı atan Zehra Korada, sağ tarafını hareket ettiremez ve konuşamaz hale geldi. Korada'nın koronavirüsle alakalı pıhtı atma olayı yaşadığını söyleyen Doç.Dr. Gürkaş, "Geç getirilmiş olsaydı hasta, hayatına yatalak olarak devam edecekti" dedi.

Hamile kadına koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi

Kartal'da yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Korada, 5 yıldır evli olduğu eşiyle 3'üncü çocuklarını bekliyor. Yaklaşık 1 ay önce 34 yaşındaki kadın koronavirüse yakalandı. Zehra Korada, Kovid-19 ile mücadelesinde galip geldi, ancak testi negatife döndükten 1 hafta sonra beyninde pıhtı attı. Sağ tarafını hareket ettiremeyen kadın "Eşime seslenemedim, konuşamadım, hareket edemedim eşim ambulansı aradı" dedi.

45 DAKİKA SÜREN AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Zehra Korada, ambulansla Kartal'daki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem Gürkaş, 34 yaşındaki kadını ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonunda beynin ana damarında atan pıhtı alındı. Pıhtının alınması ile sağ tarafındaki güç kaybı, konuşma ve iletişim becerileri de geri geldi. Kontrollerinin ardından 13 haftalık gebe olan Zehra Korada taburcu edildi.

"SESLENEMEDİM, KONUŞAMADIM EŞİM HEMEN AMBULANSI ARADI"

Zehra Korada "13 haftalık gebeyim. Birden gece sağ tarafımı hissetmedim. Ani gelişti direkt eşim 112'yi aradı. Seslenemedim, konuşamadım sadece böyle bakıyordum. Onlar anladılar hemen bir şey olduğunu. Sonrasını hatırlamıyorum. Müdahaleden sonra kendime geldim hemen" dedi.

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"HASTANIN BEYNİNDEKİ ANA DAMARINDA BÜYÜK BİR TIKANIKLIK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Zehra Korada'ya müdahaleyi yapan Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Aniden gelişen bir bilinç kaybı, konuşma ve anlamada bozulma sağ tarafında komple güç kaybıyla geldi. İlk tetkiklerden sonra hastamızın beyninin ana damarında büyük bir tıkanıklık olduğunu gördük. İşleme aldık. Yaklaşık 45 dakikalık bir müdahalenin ardından beynin ana damarındaki pıhtıyı aldık" şeklinde konuştu.

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"PIHTI ATMASI MUHTEMEL COVİD'LE BAĞLANTILI"

Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Bu hastamız 3 hafta önce covid geçirmişti. 1 hafta önce de izolasyondan çıkmıştı. İzolasyondan çıktıktan sonra 1 hafta sonra bu olayı geçirdi. Muhtemel kovidle alakalı bir hadise. Kovidle alakalı bir pıhtı atma olayı. Hastanın erken gelmesi çok önemli hasta gecikmiş olsaydı, hayatına yatalak olarak devam ediyor olabilirdi" diye konuştu.

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"KORONA İLE MÜCADELE EDERKEN DİĞER SAĞLIK PROBLEMLERİNE DE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş "Biz korona ile mücadele ederken beraberinde diğer sağlık problemlerine de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de 13 Mükemmeliyet Merkezi'mizden biri olan inme merkezimiz. Burada özellikle 6 - 8 saat içerisinde akut inme vakalarına ekibimiz ve donanımızla çok hızlı bir şekilde müdahale ederek, hem teşhis ve tanısını koyuyoruz, hem de tedavisini uyguluyoruz" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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