Hamilelikte grip nasıl geçer, gribe ne iyi gelir? Hamilelikte grip tedavisi nasıl yapılır, grip olunca ne yapılmalı?

Grip hamilelik sürecini ve hayatı olumsuz yönde etkileyebilen hastalıklardan biridir. Hamilelik döneminde anne adayları çoğunlukla kendilerini daha hâlsiz ve yorgun hisseder. Bütün bunlara bir de grip eklendiğinde yerlerinden kalkamayacak duruma gelebilirler. Gebelik döneminde grip olan anne adaylarının doktorlarına danışmadan ilaç kullanmaları sakıncalı olabilir. Bu yüzden ilaç kullanmadan önce kendi doktorlarını bilgilendirmesi son derece önemlidir.

Hamilelik döneminde anne adaylarının vücutlarında birtakım değişimler yaşanır. Bu değişimler bağışıklık sistemini olumsuz açıdan etkileyebilir. Hamilelikten dolayı bağışıklık sisteminin etkilenmesi anne adaylarının hastalıklara daha çabuk yakalanmasına neden olabilir. Birçok kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, hamileliğin ilk zamanlarında grip olmanın anne adaylarının sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirtir. Hamileliğin ilk aylarında grip olmak, yüksek ateş gibi olumsuz durumları da beraberinde getirebilir.

Gebelik döneminde anne adaylarının gribe yakalanması son derece sıkıntılı bir durumdur. Anne adayları bu hastalığı ne kadar hafif atlatırsa hamilelik süreçleri o kadar rahat geçer. Hamilelikte grip tedavisi için birçok farklı yöntem bulunur. Ancak bu yöntemlerin doktora danışılmadan uygulanması daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Anne adaylarının grip tedavisi için doktorlarından yardım istemesi büyük bir önem taşır. Özellikle de bu dönemde ilaç kullanmak sakıncalı olabilir.

Hamilelik döneminde grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalamak son derece riskli bir durumdur. Uzman doktorlara göre grip viral hastalıklar grubuna girer. Bu yüzden grip tedavisinde kullanılan antibiyotikler yalnızca belirtilerin yok olmasını sağlar. Doktorlar grip olan anne adaylarına ilaç kullanmaları yerine genel olarak doğal yöntemlerle bu hastalığı atlatmalarını önerir. Hamilelik sürecinde anne adaylarının hasta olmamaları için önlem alması önemlidir. Pek çok doktor genellikle gebelik döneminde gribe yakalanan anne adaylarına bitkisel kür uygulamaları tavsiye edebilir.

Hamilelikte gribe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü ile grip süreci daha rahat atlatılabilir. Ancak bu kürü uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Doktor onayı olmadan uygulanacak yöntemler yarar yerine zarar verebilir. Hamilelikte gribe iyi gelen bu kür için gerekli olan malzemeler:

Nar kabuğu

Karabaş bitkisi

Kürün yapılışı: Öncelikli olarak 1,5 su bardağı su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisinde 1 TL büyüklüğünde nar kabuğu eklenir ve ardından 5 dakika kadar daha kaynatma işlemine devam edilir. Sonrasında yine kaynayan suyun içine 3 başak karabaş bitkisi evlenir ve 3 dakika daha su kaynatılmaya devam edilir. Kaynatma işlemi bittikten sonra suyun biraz ılınması beklenir. 1 hafta süreyi geçmemek kaydıyla her gün aç karnına günde 1 kez içilmesi önerilir.

Hamilelikte grip olunca ne yapılmalı?

Doktorlar hamilelik döneminde gribe yakalanan anne adaylarına ilk olarak bol bol dinlenmelerini tavsiye eder. Kapalı yerler anne adaylarının hastalık kapmasında büyük risk taşır. Özellikle zamanının büyük bir kısmını evlerinde geçiren anne adaylarının evlerini sık sık havalandırması gerekir. Doktorlar gebelik döneminde grip olan anne adaylarının bu hastalığı daha rahat atlatabilmeleri için aşağıda yer alan yöntemleri uygulamalarını önerir:

Bedeni yoracak işlerden kaçınılması ve bol bol dinlenilmesi gerekir.

Su başta olmak üzere meyve suyu, çay, çorba gibi sıvıların tüketilmesi iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.

Oda sıcaklığının ve nem ayarının doğru bir şekilde olması önemlidir. Bulunulan ortamın kuru olması öksürük, burun ve boğaz akıntısı gibi semptomların artmasına sebep olur.

İçine bal katılmış ılık su içmek ve gün içerinde birkaç kez tuzlu gargara yapmak, boğazın rahatlamasında etkilidir.

Burun akıntısı için içerisinde tuz bulunan burun damlaları kullanılabilir.

Eğer ateş, ağrı gibi durumlar söz konusuysa ateş düşürücü veya ağrı kesici almadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

Hamilelikte grip bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik döneminde grip olan anne adayları, bu hastalığın bebeklerine geçmesinden endişe duyabilir. Genel olarak hamilelik döneminde annenin vücuduna alınan her şey dolaylı olarak bebeğe de iletilir. Yenen yiyecekler, içilen içecekler ve ilaçlar, hastalık gibi durumlar anneden bebeğe geçebilir. Hamileliğin son aylarında gribe yakalanıldıysa doğum sonrası bu hastalığın bebeğe geçme ihtimali bulunur. Özellikle de hamileliğin son dönemlerinde gribe yakalanıldıysa grip bebeğe de geçebilir. "Hamilelikte grip bebeği etkiler mi?" sorusuna da şu şekilde cevap verebiliriz: Hamilelik esnasında gribin bebeğe doğrudan etki etmesi ve zarar vermesi söz konusu değildir. Ancak anne adayı grip sürecini çok ağır geçiriyorsa ve 38 derece üzeri yüksek ateş söz konusu ise mutlaka doktora danışılması gerekir.

Hamilelikte grip için şifalı bitkiler hangileridir?

Gebelik döneminde ilaç kullanmak yerine şifalı bitkilerden faydalanılması mümkündür. Özellikle C vitamini açısından zengin olan bitkilerin tüketilmesi önerilir. Ancak bu bitkilerin doktor onayı alınmadan gelişi güzel kullanılması tavsiye edilmez. Bu yüzden şifalı bitkileri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Hamilelikte grip için kullanılan şifalı bitkiler şunlardır:

Ihlamur

Zencefilli bal

Tarçınlı çay

Kuşburnu

Nane limon

Siyah çay

Ballı süt



