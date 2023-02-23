Hamileler kahve içebilir mi? Hamilelikte filtre kahve içmek zararlı mı?

Çay ya da kahve gibi içeceklerin içerisinde kafein maddesi bulunduğundan çoğu anne adayı bu içecekleri tüketmekten kaçınabilir. Doktorlar anne adaylarına çay, kahve gibi içeceklerin hamilelik dönemi boyunca çok fazla tüketilmemesini tavsiye eder. Her şeyin fazlası nasıl ki zarar veriyorsa kafeinin fazla olduğu bu tür içeceklerin aşırı tüketimi de anne adaylarına ve bebeklerine zarar verebilir.

Hamileler kahve içebilir mi?

Gebelik döneminde anne adaylarının sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Her yenilecek yiyecek veya içilen içecek doğrudan bebeklerini etkileyebilir. Kahve toplumumuzda en çok tüketilen içecekler arasında ilk sırada gelir. Kahvenin hem soğuk hem de sıcak birçok farklı çeşidi bulunur. Kahvenin içerisinde keyif verici ve uyarıcı pek çok madde mevcuttur. Birçok kadın doğum uzmanı, hamilelikte kahve tüketimi aşırı olmaması gerektiğini dile getirir. Dozunda tüketildiği takdirde anne adayına veya bebeğe herhangi bir zararı olmaz.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre günde 200 mg’a kadar kafein tüketilebilir. Bu miktar günlük 2 bardak kahveye eş değerdir. Doktorlar hamilelik dönemi risksiz bir şekilde devam eden anne adaylarına günlük 1 – 2 bardak kahve tüketiminin hiçbir zararı olmadığını belirtir. Gebelik döneminde anne adaylarının yedikleri ve içtikleri her şey plasenta aracılığıyla bebeğe geçer. Bu yüzden özellikle kahve bağımlısı olan anne adaylarının kahveyi çok fazla tüketmemeleri gerekir.

Hamilelikte filtre kahve içmek zararlı mı?

Gebelik döneminde anne adaylarının her türlü kahve çeşidini dozunda tüketmesi oldukça önemlidir. Yalnızca kahve çeşitlerinde değil içerisinde kafein bulunan tüm yiyecek ve içeceklerde aşırıya kaçılmaması gerekir. Filtre kahve gibi içeceklerde bol miktarda kafein vardır. Kafein içecekler aracılığıyla içildiğinde çok hızlı bir şekilde vücuda alınır ve bebeğe geçer. Doktorlar önerilen dozun dışında tüketilen filtre kahve miktarının hem anne adaylarına hem de bebeklerine ciddi zararlar verebileceğini belirtir. Hamilelikte filtre kahvenin aşırı tüketiminde oluşabilecek zararlar şu şekildedir:

Anne karnındaki bebeğin kilosunda azalma

Düşük riski

Bebekte gelişme geriliği

Bebeğin hem vücut hem de beyin gelişimi üzerinde olumsuz etki

Bebekte şekil ve uzuv bozukluğu riski

Bebeğin yemek borusunun gelişiminde bozukluk riski

Anne adaylarının kansızlık gibi bir problemleri varsa aşırı filtre kahve tüketimi sonrası yorgunluk durumu daha da fazla artabilir.

Hipertroid hastalığı, uykusuzluk ve kalsiyum eksikliği olan anne adaylarında aşırı filtre kahve tüketimi sonucu istenmeyen yan etkiler görülebilir.

Anne adaylarının filtre kahve tüketiminde aşırıya kaçmaması son derece önemli bir konudur. Kafein miktarında önerilen dozun üstüne çıkan anne adaylarının bebeklerinde ileri dönemlerde hiperaktivite ve obezite gibi sağlık problemleri çıkma olasılığı da vardır. Doktorlar, anne adaylarına hamilelik süreci boyunca sıkıntı yaşamamaları için kafein miktarını az tüketmelerini tavsiye eder.

1 fincan Türk kahvesi kaç mg kafein içerir?

Dünya çapında en çok tüketilen kahve türlerinden biri Türk kahvesidir. Her kahve türünde bulunan kafein miktarı farklıdır. 1 fincan Türk kahvesi ortalama 57 mg kafein içerir. Hamilelik süresince beslenmedeki en temel kural aşırıya kaçılmamasıdır. Doktorlar, anne adaylarına Türk kahvesi tüketiminde günlük 1-2 fincandan fazla içmemelerini önerir.

