Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir? Gebelikte kabızlığa anında çözüm önerileri nelerdir, zeytinyağı kullanılır mı?

Anne adaylarının gebelik boyunca rahatsız olduğu durumlardan biri kabızlıktır. Hormonlardaki değişimler, sindirim sistemini ciddi şekilde etkiler. Bu durum sonucunda bağırsak hareketlerinde azalmalar meydana gelir. Gebelikte kabızlık problemini ortadan kaldırmak için birçok farklı yöntem mevcuttur. Ancak bu yöntemleri uygulamadan önce doktora danışılması son derece önemlidir.

Hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir?

Hamilelik döneminde vücutta yaşanan hormonal değişimler pek çok organı etkileyebilir. Hormonlardan bazıları bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına sebep olabilir. Anne adayları için konfor bozucu bir durum olan kabızlığın şiddeti, özellikle hamileliğin ileri safhalarında rahmin rektuma baskı yapması sonucu daha da artar. Kabızlıkla birlikte anne adaylarının karın ağrısı, şişkinlik gibi şikâyetleri de olur. Doktorlar tarafından kabızlık tek başına ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmez. Ancak kabızlık sorununa eşlik eden ishal ya da kanama gibi durumlar olduğunda mutlaka doktora gidilmesi gerekir.

Hamilelik döneminde anne adaylarının kabızlık sorununa ek olarak bu sorundan dolayı strese girmesi psikolojik açıdan da rahatsızlık verebilir. Hamilelikte anne adaylarının büyük bir kısmında demir eksikliği gözlenir. Demir eksikliğinde kullanılan demir hapları da kabızlık sorunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Kadın doğum uzmanları, hamilelikte kabızlığa kesin çözüm olarak yüksek oranda lifli yiyeceklerin tüketilmesini tavsiye eder. Kabızlık sorunu için birçok ilaç mevcuttur. Ancak bu ilaçlar hamilelik döneminde tehlikeli olabilir. Doktor onayı almadan herhangi bir ilaç kullanılması daha farklı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Gebelikte kabızlık problemleri anne adayları için oldukça sıkıntılıdır. Hamilelikte progesteron hormonlarında artış yaşanır. Bu artışın sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olur. Bu durumda anne adayları kabızlık problemi ile karşı karşıya kalır. Kadın doğum uzmanları hamilelikte kabızlık sorunu çeken anne adaylarına aşağıda yer alan yöntemleri tavsiye eder:

Lif açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi kabızlık probleminin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Fasulye, kahverengi pirinç, taze meyve ve sebzelerin daha fazla tüketilmesi önerilir.

Anne adaylarının hamilelik süreci boyunca bol sıvı almaları gerekir. Özellikle güne bir bardak ılık su içerek başlamak, kabızlığın giderilmesinde büyük etki sağlar.

Her gün düzenli olarak bir bardak ev yapımı, doğal ve katkısız meyve suyu içilmesi tavsiye edilir.

Hareket etmek hamilelikte önemli olan egzersizlerden biridir. Yürüyüş, yoga gibi aktiviteler bağırsakların eskisi gibi çalışmasında yardımcı olur.

Yemeklerden sonra çoğunlukla bağırsaklarda hareketlenme gözlenir. Anne adaylarının yemeklerden sonra tuvalet ihtiyacını gidermeleri önemlidir.

Hamilelikte demir seviyesinin korunması önemlidir. Ancak demirin fazlası kabızlığa neden olur. Bu yüzden doktorun önerdiği dozun aşılmaması gerekir.

Hamilelikte anne adaylarının çok sık karşılaştığı sorunlardan biri kabızlıktır. Hamilelikte kabızlığa anında çözüm için birçok farklı yöntem mevcuttur. Öncelikli olarak kabızlık problemi yaşayan anne adaylarının sık ama az yemek yeme yöntemini benimsemeleri gerekir. Hiçbir öğünün atlanılmaması ve yiyeceklerin çiğnenerek yutulması doktorlar tarafından tavsiye edilir. Gün içerisinde hafif tempolu yürüyüşler yapmak, karın bölgesindeki kasları hafif hareketlerle çalıştırmak önemlidir. Kabızlık sorunu çeken anne adaylarına doktorlar probiyotik içeren süt ürünlerini tüketmelerini önerir. Anne adaylarının hamilelik süresi boyunca kabız olmamaya dikkat etmesi son derece önemlidir.

Hamilelikte kabızlık için zeytinyağı kullanılır mı?

Hamileyken anne adayları kabızlık sorunu için zeytinyağı kullanabilir. Doktorlar gebelik döneminde kabızlık problemi yaşayan anne adaylarına doğal ve katıksız zeytinyağı tüketmelerini tavsiye eder. Zeytinyağı özellikle omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bakımından zengindir. Bebeğin gelişimi için bu yağ asitlerinin tüketilmesi gerekir. Ayrıca zeytinyağı içerisinde bebeğin gelişimini olumlu yönde etkileyen E, A, D, K vitaminler ve birçok mineraller bulunur.

Kabızlık hamilelik belirtisi mi?

Kabızlık gebeliğin ilk belirtileri arasında yer alır. Kadınları gebelik dönemine hazırlayan bir hormon olarak tanımlanan progesteron hormonunda artış yaşanır. Hormondaki bu artış sindirim sistemini de etkileyerek, bağırsakların daha yavaş çalışmasına neden olur. Hamilelik belirtileri arasında kabızlık sayılsa da kabızlığın nedeni hamilelik değil başka bir şey olabilir. Bu nedenle her kabızlık durumu hamilelik habercisi değildir.

Hamilelikte kabızlık bebeğe zarar verir mi?

Doktorlara göre gebelikte yaşanan kabızlık probleminin bebek üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Genel olarak kalın bağırsaklarda emilim fazla olmaz. Bu sebepten dolayı bağırsaklarda uzun süre kalan dışkının anne karnındaki bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Ancak dışkının çok daha uzun süre kaldığı durumlarda bir doktora danışılması gerekir.



