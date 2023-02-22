Hamilelikte kaşıntı neden olur, ne zaman başlar? Hamilelikte kaşıntı nasıl geçer?

Hamilelik döneminde çoğu anne adayında kaşıntı görülebilir. Kadın doğum uzmanlarına göre hamilelik sürecince hafif kaşıntıların olması normal kabul edilir. Ancak kaşıntı vücudun büyük bir bölümünü kaplıyorsa ve şiddeti çok fazlaysa altında yatan başka bir sebep olabilir. Kaşıntı bazı durumlarda önemli hastalıkların habercisi olabilir. Hamilelik döneminde geçmeyen kaşıntı şikâyetleri için doktora danışılması tavsiye edilir.

Hamilelikte vücutta kaşıntı ve kızarıklık olur mu?

Gebelik döneminde anne adaylarının vücutlarında kaşıntı ve kızarıklık olabilir. Hamilelikte anne adaylarının hormon seviyelerinde değişimler yaşanır. Hormon değişimi sonucunda cilt daha da hassaslaşır. Hassaslaşan cilt üzerinde kaşıntılar meydana gelebilir. Bu kaşıntılar kadın doğum uzmanları tarafından normal kabul edilir. Hamilelik döneminde egzama gibi döküntüye sebep olan kaşıntı türleri de görülebilir. Bunun yanı sıra cildin gerilmesine bağlı oluşan çatlaklar nedeniyle de vücutta kaşıntı olabilir.

Hamilelikte kaşıntı neden olur?

Gebelik döneminde en çok rastlanılan cilt sorunlarından biri kaşıntıdır. Hemen hemen her hamile kadında kaşıntı rahatsızlığı oluşur. Hamilelikte vücutta kilo alımı gibi birçok farklı değişim gözlenir. Kilo aldıkça deri gerilmeye başlar. Özellikle bu durum karın bölgesinde meydana gelir. Gebe olan birçok anne adayı karın bölgesinde ve göğüs uçlarında kaşıntı yaşar. Hamilelikte kilo alımıyla birlikte deri genişlemeye başladığı için cilt neme ihtiyaç duyar. Ayrıca bazı anne adaylarında deri genişlemesinden dolayı çatlaklar oluşur. Bu çatlaklar da derinin kaşınmasına sebep olur.

Hamilelik döneminde el, ayak, karın, göğüs bölgesi gibi birçok farklı bölgede kaşıntı oluşabilir. Gebelikte en sık karşılaşılan kaşıntı sorunlarından biri vajinal kaşıntıdır. Hamilelikte vajinal kaşıntının genel sebebi hormonal değişimlerdir. Bu kaşıntı gebeliğin ilk haftalarından başlayıp, son günlerine kadar devam edebilir. Bu tür kaşıntılar vajina bölgesinde tahrişe sebep olabilir. Hamilelikte kaşıntı yaşayanlar, ilaç kullanmak yerine bitkisel tedavi yöntemlerini denemek isteyebilir. Ancak bu tür tedavi yöntemlerini denemeden önce mutlaka doktor onayı alınması gerekir.

Kaşıntı hamilelik belirtisi mi?

Hamilelikte kaşıntıya sebep olan en önemli hastalıklardan biri intraheptik kolestaz hastalığıdır. Hamilelikte anne adaylarında görülen hormon değişimleri, safra kesesi fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Safra kesesi vücut için gerekli olan görevleri yerine getiremediğinde safra asitleri karaciğerde birikmeye başlar. Safra asidinin kana karışması sonucu kaşıntı meydana gelir. Bu olay çoğunlukla gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıkar. Kaşıntı hamilelik sırasında görülen bir belirtidir ancak kaşıntı bir hamilelik belirtisi değildir.

Hamilelikte vajinal kaşıntı ne zaman başlar?

Hamilelik döneminde anne adaylarının en sık karşılaştığı cilt rahatsızlıklarından biri vajinal kaşıntıdır. Hamilelikte vajinada kaşıntı olmasının pek çok sebebi vardır. En sık rastlanılan nedeni hormonal değişimlerdir. Ayrıca bu dönemde anne adayları daha stresli olabilir. Stres ve terleme gibi durumlarda kaşıntının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Ancak mantar enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi daha rahatsız edici hastalıklar da hamilelikte vajinada kaşıntı olmasına sebep olabilir. Uzmanlar, vajina bölgesinden kaşıntıyla birlikte koyu renkli veya kötü kokan bir akıntı geliyorsa vakit kaybetmeden doktora danışılması gerektiğini önerir.

Hamilelikte vajinal kaşıntı için hangi krem kullanılır?

Gebelikte kaşıntı problemi pek çok anne adayını rahatsız eder. Vajinal kaşıntı sebepleri arasında en sık rastlanılanı mantar enfeksiyodur. Basit mantar enfeksiyonu tedavisinde doktorlar çoğunlukla antifungal krem kullanılmasını tavsiye eder. Krem yanında fitil, merhem, kapsül gibi ilave tedavi seçenekleri de sunulabilir. Ancak basit vajinal kaşıntı sorunlarında genellikle krem yeterli olur. Vajinal kaşıntı için krem kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir ve doktor önerisi dışında herhangi bir şekilde, reçetesiz olarak ilaç alınıp kullanılmamalıdır.

Hamilelikte vajinal kaşıntı bebeğe zarar verir mi?

Gebelik döneminde yaşanan vajinal kaşıntılar yalnızca vajina bölgesiyle ilgilidir. Vajina bölgesinde oluşan kaşıntılar doğrudan anne adaylarını etkiler. Anne adaylarını etkileyen bu durum bebeklere zarar vermez. Ancak vajinal kaşıntı mantar enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa mutlaka doktora danışmak gerekir.

Hamilelikte kaşıntı nasıl geçer?

Gebelik döneminde anne adaylarının öncelikle kaşıntıya neyin sebep olduğunu bilmesi gerekir. Kaşıntının şiddeti hafifse basit metotlarda sorun çözülebilir. Eğer vücutta oluşan kızarıklar ve beraberinde ortaya çıkan kaşıntılar katlanılamayacak gibi olursa mutlaka uzman bir doktorun görüşünün alınması gerekir. Gebelikte kaşıntı problemine karşı uygulanabilecek basit yöntemler: