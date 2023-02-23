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Hamileler Türk kahvesi içebilir mi? Hamilelikte kahve içmek bebeğe zarar verir mi?

21.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik döneminde anne adaylarına severek tükettikleri yiyecek ve içeceklerde doktorları tarafından birtakım kısıtlamalar gelebilir. Hamilelik dönemi anne adaylarının en dikkat etmesi gereken dönemlerden biridir. Gebelik süreci kadınların en mutlu ve en heyecanlı geçirecekleri bir dönem olsa da yiyecek ve içeceklerdeki bazı kısıtlamalar bu sürece gölge düşürebilir. Peki, hamileler Türk kahvesi içebilir mi?

Hamileler Türk kahvesi içebilir mi? Hamilelikte kahve içmek bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik dönemi anne adaylarının yedikleri ve içtikleri her şeye ekstra dikkat etmesi gereken bir dönemdir. Bu süreçte en önemli altın kural aşırıya kaçmamaktır. Anne adaylarının hamileyken aşırıya kaçmadan tüketmesi gereken maddelerden biri kafeindir. Bu yüzden kafeinin doktor kontrolünde tüketilmesi oldukça önemlidir. Kafein fazla içildiğinde farklı yan etkilere ve zararlara neden olabilir. Bu nedenle anne adaylarının kafein içeren kahve ve çay gibi içecekleri dikkatli tüketmesi gerekir.

Hamileler Türk kahvesi içebilir mi?

Dünyada en çok tüketilen kafeinli içeceklerden biri Türk kahvesidir. Türk kahvesi, kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bilimsel çalışmalar neticesinde hamilelikte Türk kahvesi tüketiminin tamamen kesilmesine gerek yoktur. Ancak aşırıya kaçılması da tehlikelidir. Bu yüzden doktorların tavsiyelerine kulak vermek ve kafein miktarını doğru bir şekilde dengelemek gerekir. Kadın doğum uzmanları, anne adaylarına günlük 200 mg’ı aşmayacak şekilde Türk kahvesi tüketmelerini tavsiye eder.

Kafein tüketiminde bilimsel açıdan ispatlanmış herhangi bir zarar olmamasına karşın aşırı tüketimi sonucunda hem anne adaylarını hem de bebeklerini olumsuz yönde etkileyebilecek yan etkileri bulunur. Gebelik döneminde doktorlar tarafından tavsiye edilen kafein miktarının üstüne çıkıldığı durumlarda anne adaylarında uykusuzluk sorunları oluşabilir. Ayrıca yüksek kafein miktarı bebeğin gelişim sürecini de olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden anne adaylarının Türk kahvesi tüketmeden önce doktorlarına danışması son derece önemli bir konudur.

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Hamilelikte Türk kahvesi faydaları nelerdir?

Gebelik döneminde Türk kahvesi tüketiminde aşırıya kaçılmaması oldukça önemlidir. Doktorlar anne adaylarına günlük 1-2 fincan Türk kahvesi içebileceklerini belirtir. Ancak bu kafein miktarı anne adayları için bir sınırdır. Eğer günlük 1 fincan Türk kahvesinin yanında kafeinli başka yiyecek veya içecek tüketilirse tavsiye edilen kafein miktarı aşılmış olur. Bu yüzden anne adaylarının Türk kahvesi tüketmeden önce doktorlarına danışması önemlidir. Hamilelikte Türk kahvesi tüketmenin anne adaylarına birçok yararı vardır. hamilelikte Türk kahvesi faydaları:

  • Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasında etkilidir.
  • Mide ağrılarının azalmasında etkilidir.
  • Türk kahvesinin içerisinde kalsiyum vardır. Kalsiyum tüketimi kemiklerin güçlü olmasını sağlar.
  • Damar sertliği gibi ciddi hastalıklardan korur.
  • Kolesterol düşürücü etkisi vardır.
  • Balgam söktürücü özelliği olduğundan öksürüklerin kesilmesine yardımcı olur.
  • Ağrı kesici özelliği bulunur.
  • İçerisinde antioksidan bulunduğu için cilt üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Selülit rahatsızlığına karşı etkilidir.
  • Vücuda enerji ve zindelik verir. Özellikle sabah kahvesi içenler, gün boyu kendini daha zinde hisseder.
  • İleriki yaşlarda düşünme kabiliyeti üzerinde olumlu etkileri olduğu ispatlanmıştır.

Hamilelikte Türk kahvesi zararlı mı?

Gebelik sürecinde anne adaylarının kafein tüketimine dikkat etmesi gerekir. Kafein içeren yiyecek ve içeceklerin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Doktorları tarafından önerilen dozları aşmadıkları sürece kafeinin herhangi bir olumsuz yan etkisi yoktur. Ancak günlük tavsiye edilen kafein miktarı aşıldığı takdirde hem anne adaylarının hem de bebeklerinin sağlığını riske atabilecek olumsuz durumlar yaşanabilir.

Hamilelikte Türk kahvesi içmek, fazla tüketildiği takdirde bebeğe zarar verebilir. Hamilelikte anne adaylarının tükettiği kafeinli içecekler doğrudan bebeklere geçer. Bu yüzden günlük önerilen kafein miktarının aşılmaması gerekir. Kafein miktarı aşıldığı takdirde anne karnındaki bebeğin gelişimi de bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Türk kahvesi tüketimi ile ilgili tüm soruları doktorunuza başvurmanız oldukça önemlidir.

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