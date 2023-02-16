Hamilelikte belde sancı neden olur, nasıl geçer?

Bebek sahibi olma kararının ardından eğer herhangi tıbbi bir engelleri yoksa bebek sahibi olmak için çalışmalara başlayabilirler. Sağlıklı olarak gerçekleşen spermin yumurtayı döllemesinin ardından kadının hamilelik süreci başlamış olur. Hamileliğin anlaşılması için bazı belirtiler izlenmelidir. Bu belirtiler ilk haftadan itibaren başlar. Ancak her belirti kadın tarafından hemen anlaşılabilecek ve her kadında aynı dönemde aynı şekilde ortaya çıkmayabilir.

Sağlıklı bir hamilelik süreci yaşayabilmek için tüm belirtilerin ilk günden itibaren dikkatle takip edilmesi son derece önemlidir. Belirtilerin birkaç tanesinin bir arada gözlemlenmesi hamilelik olasılığından şüphelenilmesine sebebiyet verebilir. Herhangi bir hamilelik şüphesi söz konusu olduğunda vakit kaybetmeden doktora danışmak ve yönlendirmesi ile gerekli gördüğü testleri yaptırmak gerekir. Evde test yapabilmek de mümkündür ancak en doğru ve kesin bilgilere sağlık kuruluşlarında yaptırılan kan testleri ile ulaşılacağı kabul edilmektedir.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

İlk hamilelik belirtileri, cinsel birleşme esnasında yaşanan döllenmenin hemen ardından yaşanmaya başlar. Ancak her kadın bu belirtileri birebir olarak hissetmeyebilir. Çünkü ilk belirtiler genel olarak kanda oluşur. Kandaki hamilelik hormonu adı ile de anılan HCG hormonlarının seviyesi hamilelik tanısı için yeterli görülmektedir. Bu hormonun kandaki değeri ne kadar yüksekse hamileliğin kaçıncı haftasında olunduğu da bu yüksekliğe göre tespit edilebilir. Her kadında aynı sıra ile ya da aynı sürede görülmese de en bilinen ve en yaygın olan hamilelik belirtilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Adet kanamalarında gecikme

Sık sık idrara çıkma

Yorgunluk hissi

Hâlsizlik ve uykusuzluk hâli

Göğüs bölgesinde ve özellikle göğüs uçlarında hassasiyet

Lekelenme şeklinde, şeffaf ya da süt renginde akıntılar

Belde ağrılar

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Baş dönmesi

Ayakta ve parmaklarda şişkinlik

Ödem oluşumu

Kasıkta kramplar hissedilmesi

Kokulara karşı duyulan aşırı hassasiyet

Duygu durumlarında ani değişiklikler

Halk arasında aşerme olarak da bilinen bir yiyecek ya da içecek için aşırı istek

Hamilelikte bele sancı vurması normal midir?

Kadının hamileliği süresince vücudunda yaşanan değişiklikler birçok etkiye sebep olur. Bu etkilerden biri de bele vuran sancıdır. Hamileliğin hangi döneminde olunduğuna göre değişik şekillerde hissedilebilir. Hissedilen sancının kaynağı hamilelik ise doktor uygun bir yönlendirme yapacaktır. Ağrının sebebi hamilelikse şiddetine ve yoğunluğuna göre bir yol izlenir. Nedenleri tespit edilerek doktor tarafından verilen önerilere uyulmalıdır.

Hamileliğin uzun ya da kısa vadede görülen belirtilerinden biri de belde sancı hissedilmesidir. Hamilelikte bele vuran sancı en sık görülen durumlar arasında yer almaktadır. Ancak ağrının kesin olarak hamilelik kaynaklı olduğu tespit edilmelidir. Hamilelikte belde sancı hissedilmesi kesin olarak hamilelik tanısı olan bir kadın için panik yapılacak bir durum değildir. Hamilelikte bele sancı vurması normaldir ve genel olarak yaşanması beklenen bir durumdur. Bunun en temel nedenlerinden biri ise karnın öne doğru şekillenmesi ve bebeğin oluşmasıyla birlikte sırta ve belde oluşan baskıdır.

Hamilelikte bele vuran sancının nedenleri nelerdir?

Hamilelik sürecinde bele vuran sancı hamileliğin hangi döneminde görülüyorsa buna göre değerlendirilir. Örnek olarak trimester dönemi adı verilen üç aylık dönemlerden her birinde yaşanan bel sancısı farklı nedenlere dayanmaktadır. Birinci trimester döneminde kadının yaşadığı hormonal değişiklikler ile progesteron seviyesi hızla yükselişe geçer. Aynı zamanda pelvik kaslar gevşemeye başlar. Relaksin hormonu da harekete geçer ve yumurtanın rahim duvarına yapışmasını sağlar. Bu durumlara karşılık omurganın sabit durmasını sağlayan bağlar etkilenir ve bel ağrısı hissedilir.

İkinci trimester dönemde rahim ve karında genişleme sürmektedir. Hamileliğin ikinci üç ayına denk gelen bu dönemde bel ağrıları daha hissedilir olarak yaşanmaktadır. Rahim büyüdükçe basıncı artar ve hem hormonal değişiklikleri hem de bel sancılarını arttırır. Üçüncü trimester döneminde bebek de rahmin ve karnın genişlemesine eşlik ederek gelişmeye ve hızla büyümeye başlar. Bel ağrısına eşlik eden sırt ağrılarına da sebebiyet verir. Omurgayı dikleştiren ve sırtı destekleyen paralel kaslarda büyüme ya da ayrılma başladığı için ağrılar artabilir.

Gebelikte karın ağrısı nedenleri nelerdir?

Hamilelikte karnın alt kısmında ağrı görülmesi de bu süreçte yaşanacak durumlardan biridir. Ancak herhangi bir olumsuz ihtimale karşılık bu durumla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Gebelikte karın ağrısı nedenleri hamilelik nedeni ile vücutta yaşanması muhtemel hormonal değişikliklerden kaynaklanır ve bu durum doktor tarafından da normal kabul edilen bir ağrıdır. Gebelikte karın ağrısı nedenleri hormonal düzende ve vücutta yaşanan değişimlerden kaynaklı olabilir. Ancak bazı durumlarda karın ağrısı normal kabul edilmez. Sadece hamilelik kaynaklı olan karın ağrıları için gerektiği kadar dinlenmek, doktorun önerdiği egzersizleri düzenli olarak yapmak, banyo yaparken kullanılan suyun ısısına dikkat etmek, ağrı olan tarafın tam tersine denk gelecek şekilde yatmak gibi çözümler işe yarayabilir.

Gebelikte karın ağrısı nedenleri herhangi bir idrar yolu enfeksiyonu, zehirlenme, rahim ağzında beklenenden daha erken olarak yaşanan açılma, erken doğum ihtimali, bebeğin ölümü, plasentanın beklenenden erken ayrılması gibi olumsuz nedenlere bağlı değilse gebelikte karın ağrısı yaşanması normaldir. Özellikle karında batma hissi veren bir ağrı söz konusu ise olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Hamilelikte bebek hangi tarafta durur?

Bebeğin cinsiyetinin döllenme gerçekleştiği anda belli olduğu bilinmektedir. Ancak tespit edilmesi ve ultrasonda görülebilmesi için birkaç hafta geçmesi gerekir. Hamileliğin 18. ve 22. haftalarından itibaren bebeğin cinsiyeti ultrason cihazında görülebilir. Bazı araştırmalara göre bebeğin cinsiyeti, anne karnında durduğu tarafa bağlı olarak da tahmin edilebilmektedir. Buna göre eğer bebek sağ tarafta duruyorsa bebeğin erkek olacağı bilinmektedir. Sol tarafta duran bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu tahmin edilmektedir. Bebeğin üreme organları anne karnında 12. haftadan itibaren oluşmaya başlar. En sağlıklı bilgi ultrason cihazı ile tespit edilen cinsiyet olacaktır. Ancak bu durum tamamen tahmin üzerinedir, bebek anne karnında sol tarafta ya da sağ tarafta olabilir.



