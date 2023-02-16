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Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer?

15.02.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahibi olma kararı alan çiftler öncelikli olarak bu karar doğrultusunda bu alanda uzman bir doktora danışmalı ve tüm önerileri harfiyen yerine getirmelidir. Doktor tarafından yapılan testler sonucunda bebek sahibi olmak için bir engeli bulunmayan kadın ve erkek hamilelik belirtilerini de yakından takip etmeli ve doktor ile iletişim halinde olmalıdır. Bu belirtiler hamileliğin ilk haftasından itibaren gözlemlenebilmektedir. Peki, hamilelikte ayak şişmesi neden olur?

Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer?

Bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra korunmasız olarak cinsel ilişkiye girilir. Eğer bebek sahibi olmak için doktor tarafından yapılan testlerde hem kadın hem de erkek için bir engel tespit edilmediyse cinsel ilişki sırasında döllenme sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Döllenme cinsel ilişkiden sonra gerçekleşir ve hamilelik süreci başlar. Bu sürecin doğru bir şekilde takip edilebilmesi ve sağlıklı olarak sürebilmesi için bu alanda uzman bir doktorun kontrolünde ilerlemek son derece önemlidir.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Sağlıklı bir şekilde gerçekleşen spermin yumurtayı döllemesinin ardından kadında hamilelik belirtileri yaşanmaya başlar. Bu belirtiler bazı kadınlar için ilk haftada belirgin değildir ve sadece kanda tespit edilebilir. Hamilelikten şüphelenildiği durumlarda bir doktora danışılmalı ve eğer doktor yönlendirirse test yaptırılmalıdır. Bu testin amacı kanda hamilelik hormonun adı da verilen HGC hormonunun seviyesini tespit etmektir.

HGC hormonu ya da hamilelik hormonu seviyesi kanda tespit edildiği oranda hamileliğin kaçıncı haftasında olunduğunu belirlemede yardımcıdır. Her seviye farklı bir haftaya karşılık gelir. Kadın tarafından fark edilebilir belirtiler ise daha sonraki süreçte yaşanabilir. İlk haftadan itibaren kadın vücudunda bazı değişiklikler gerçekleşir. Hamileliğin ilk günlerinde başlayan bu değişimler her zaman ve her kadında fark edilir olmayabilir. Ancak fark edilen bazı değişiklikler ve en yaygın hamilelik belirtileri şu şekildedir:

  • Yorgunluk ve hâlsizlik hissi
  • Sık sık idrara çıkma isteği
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Baş dönmesi
  • Lekelenme şeklinde akıntılar ve kanamalar
  • Duygu durumunda değişiklikler gözlemlenmesi
  • Adet kanamasında gecikme, adet döngüsünde düzensizlik
  • Memelerde ve göğüs uçlarında hassasiyet
  • Göğüslerde şişkinlik
  • El ve ayakta şişme ya da uyuşma

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Hamilelikte ayak şişmesi nasıl geçer?

Kişiden kişiye değişiklik gösteren hamilelik belirtileri bünyelere göre farklı şekilde ya da farklı zamanlarda gözlemlenebilir. Herhangi bir hamilelik belirtisi gözlemlendikten sonra hamilelik şüphesi varsa doktora danışmak en doğru yol olacaktır. Ancak bazı hamilelik belirtileri farklı sebeplerden kaynaklı olabilir. Örnek olarak ilk hamilelik belirtilerinden biri olan adet döngüsünde değişiklik ve adet gecikmesi her zaman hamilelik habercisi olmayabilir. Adet döneminde gecikme gibi baş dönmesi, baş ağrısı gibi durumlar da bazen iklim değişiklikleri, hava değişimleri, hızlı kilo alıp verilen bir dönemde olma, stres gibi sebeplerden kaynaklı olarak da görülüyor olabilir.

Her kadında farklı olarak gözlemlenebilen hamilelik belirtilerinden biri de el ve ayakta şişme ya da uyuşma olarak kabul edilir. Hamilelikte el ve ayak şişmesi ve uyuşması ile birlikte başka belirtiler de görülüyorsa zaman kaybetmeden hamilelik testi yaptırılmalıdır. Hamilelikte ayak şişmesi ve kaşıntı durumları için yapılabilecek bazı hareketler ya da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Eğer hamilelik tanısı konduysa ve ayaklarda şişme ya da kaşıntı varsa bu durumun geçmesi için yapılabileceklerden bazıları şunlardır:

  • Otururken bacak bacak üstüne atılmaması
  • Oturur pozisyonda iken ayak parmaklarını ve bacakları germek
  • Otururken ayak bileklerini döndürerek oynatmak, hareket ettirmek
  • Doktorun önerdiği periyotlarda sık molalarla kısa süreli yürüyüşler yapmak
  • Baldır seviyesinde olan ya da ayak bileğini sıkan ayakkabı ya da çoraplardan uzak durmak
  • Bolca sıvı tüketmek
  • Beslenmeye dikkat etmek ve doktorun verdiği beslenme şekline sadık kalmak

Hamilelikte ayak şişmesi nasıl giderilir?

Diğer hamilelik belirtileri ile birlikte görülebilen el ve ayak şişmesi bebek bekleyen kadınların endişe etmesi gereken durumlardan biri değildir. Ancak hamilelikte el ve ayak şişmesinin yanı sıra uyuşma, karıncalanma ya da farklı durum söz konusu ise vakit kaybetmeden doktora danışmak gerekir. Bu gerekliliğin nedeni doktorun kişinin bünyesine göre bir program verecek ve buna göre yönlendirmek yapabilecek olmasıdır. Aksi takdirde endişe edilmemesi gereken durumlar ciddi sorunlara ya da sıkıntılara neden olabilmektedir. Hamilelikte ayak şişmesi tedavisinden önce yapılması gereken bu sorunun nedenlerini tespit etmektir. Olası sebeplerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Düzenli ve sağlıklı beslenmemek
  • Sıvı tüketiminin yeterli derecede olmaması
  • Uzun süreler boyunca ayakta kalmak
  • Protein eksikliği
  • Ayakları dikmeden ve uzun süre aşağı doğru sallayarak oturmak

Bu sebeplerle oluşan ya da artan ayak şişmesi için en doğru yönlendirmeyi doktor yapacaktır. Hamilelik sürecinde ödem oluşması, ayaklarda ya da ellerde şişme hissi olağan kabul edilir ancak yüz bölgesindeki şişmeler ciddi sorunların habercisi olabilmektedir.

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Hamilelikte ayak şişmesi nasıl iner?

Doktor kontrolünde sürdürülmesi gereken hamilelik takibinde ayak şişmesi olağan bir belirtidir. Eğer doktor anne adayına bazı hamilelik egzersizleri önerirse bu egzersizleri verilen periyotlara göre düzenli olarak yapmak son derece önemlidir. Hamilelikte ayak şişmesinin inmesi için yapılabilecek düzenli yürüyüşler ve doktor onayı olduğu sürece yapılması önerilen bazı hamilelik egzersizleri bulunmaktadır. Bu egzersizlerin ve yürüyüşlerin hem anne hem bebek için olumlu etkilerinden bazıları şunlardır:

  • Rahat ve düzenli bir uyku sağlar.
  • Doğum hazırlığında rahatlatıcı ve dayanıklılığı arttırıcı olduğu bilinir.
  • Hamilelik belirtisi olarak görülen sancıları ve ağrıları azaltır.
  • Ruh hâlini olumlu anlamda etkileyerek depresyonun önüne geçer.
  • Hamilelik süresince alınması gerektiği kadar kilo alınmasını sağlar ve kiloyu sağlıklı bir dengede tutmaya yardımcı olur.

Bazı doktorlar hamile hastaları için uygun gördükleri şekilde yüzme, yoga gibi hareket içeren sporlar da önerebilir. Ancak bu yönlendirmeler tamamen kadının bünyesine göre belirlendiği için değişiklik gösterebilir. Doktora danışmadan hareket etmek hamilelik sürece için tehlike oluşturabilecek bir olasılıktır.

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