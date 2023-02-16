Hamilelikte çatlak kremi ne zaman kullanılmaya başlanmalı?

Bebek sahibi olmaya karar verdikten sonraki aşamada ilk olarak bunun için herhangi bir engellerinin olmadığını tespit etmelidir. Bunun için bu alanda bir uzman doktora görünülmesi gerekir. Eğer hiçbir engel yoksa sağlıklı bir şekilde gerçekleşen döllenmenin ardından hamilelik belirtileri takip edilmeye başlanır. Herhangi bir hamilelik şüphesi ortaya çıktıysa ve belirtilerden en az birkaçı görünmeye başladıysa hamilelik testi yaptırılmalıdır. Hamilelik tanısı konulduktan sonra hem anne hem de bebek sağlığını korumak için doktorun tüm önerileri uygulanmalıdır. Birçok kadın için son derece önemli olan hamilelik sürecinde anne adayının bazı sıkıntıları olabilir. Bunlardan biri de ciltteki leke ya da çatlak sorunlarıdır. Hamilelikte en iyi çatlak kremini tespit edebilmek ve düzenli olarak kullanmak son derece önemlidir.

Hamilelikte çatlak kremi ne zaman kullanılmaya başlanmalıdır?

Anne adayı bebeğin ana rahmine düştüğü andan itibaren hem ruhsal hem de fiziksel birçok değişim ve gelişim yaşar. Ağırlıklı olarak hormonal durumlardan kaynaklanan bu değişimler estetik konusunda hassas olan kadınları oldukça olumsuz etkileyebilir. Bedeninde birçok değişiklik yaşayan kadınların en büyük hamilelik sorunlarından biri de ciltle ilgili olanlardır. Hamilelik sürecinde ciltte gözlemlenen lekeler ya da çatlaklar hamilelikten sonra da yaşanabilmektedir.

Oluşan çatlakların başlıca sebebi olarak hamilelik nedeni ile alınan kilolardır. Hızlı bir şekilde kilo alınması ile derinin genişlemesi ve deri altında bulunan bağ dokusunun bu değişime uyum gösterememesi çatlaklar oluşur. Hamilelik süresinde bu tür cilt problemleri ve çatlaklar için tedavi amaçlı müdahaleler yapılamaz. Ancak çatlak kremi kullanımı eğer doktor tarafından onaylanırsa başlanabilecek bir önlem sürecidir. Hamilelikte çatlak kremi, eğer doktor farklı bir tarih belirtmediyse, 4.-5. haftadan itibaren kullanılmaya başlanabilir. Ancak çatlakların tam bir tedavisi olmadığını ancak bazı kremlerle bu izlerin hafifletilebileceği unutulmamalıdır.

Hamilelikte çatlak kremi nasıl kullanılır?

Doğumdan önce görülebilen çatlaklar kadın için çok sıkıntı oluşturuyorsa doktora danışılmalıdır. Doktorun onayına ve önerisine istinaden bazı çatlak kremleri hamilelik sürecinde de kullanılabilir. Bunun dışında doğum çatlakları için krem kullanımı doğumdan sonra kullanılırken diğer tedaviler de doğumdan sonra uygulanabilir. Eğer doktor uygun görürse doğumun hemen ardından çatlaklar için gereken tedaviye başlanılabilir. Her türlü kimyasaldan uzak durulması gereken bir dönem olan hamilelik döneminde hem bebeğin hem de annenin sağlığı korunmalıdır. Bu sebeple uzmanlar ciltte yaşanan sorunların ya da diğer estetik problemlerin doğumdan sonra tedavi edilmesi gerektiğini söylemektedir.

Hamilelikte çatlak kremi kullanırken mutlaka kullanılan ürünün temiz bir içeriğe sahip olması gerekir. Fazla kimyasal ürün olmayan, doğal, mümkünse vegan içerikli kremler kullanılabilir. Çatlak kreminin etki gösterebilmesi için kremlerin düzenli bir şekilde kullanılması gerekir. Çatlaklar cildin neresindeyse krem direkt olarak çatlağın üzerine sürülebilir. Ancak farklı bölgeler için farklı çatlak kremleri olabilir, bu nedenle çatlak kreminin hangi bölge için kullanıldığına dikkat etmek gerekir.

Hamilelikte çatlak kremi nerelere sürülür?

Gebeler için çatlak kremi hamile için kullanılacaksa ve doktor tarafından onaylandıysa çatlak tespit edilen bölgelere kullanılabilir. En iyi çatlak önleyici kremin hangisi olacağını tespit etmek için de doktora danışılması gerekmektedir. Bunun için bir cildiye uzmanından yardım almak gerekir. Bebeğin ve annenin sağlığına olumsuz etki bulunma olasılığı nedeniyle çatlak sorunu ya da ciltte lekeler görülmesi durumunda doktordan bağımsız hareket edilmemelidir. Eğer kadın için çok sıkıntı oluyorsa doktorun hamilelikte çatlak önleyici krem tavsiyelerine uyulmalıdır.

Çatlak kremleri doktor onayı olduğu sürece çatlağın bulunduğu her bölgeye sürülebilir. Ancak anne adayı için çok önem teşkil etmiyorsa risk alınmamalı ve doğumdan sonra müdahale edilebilir. Çatlakların kalıcı olması ihtimali günümüzde ilerlemiş olan teknoloji nedeniyle gittikçe imkânsızlaşmıştır. Bu yüzden bu tür sıkıntılar anne adayları için öncelikli olmamalıdır.



