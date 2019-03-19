KADIN

Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmenin yolları

Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır
GEBELİK HABERLERİ  | 19.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Hamilelik döneminde beslenme, bebeğinizin gelişimini ciddi oranda etkilemektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Meriç Çağrı Ağır, anne adaylarının nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmenin yolları

Hamilelikte sağlıklı olmanın ilk kuralı, sağlıklı ve doğru bir şekilde beslenmedir. Toplumda hala geçerliliğini koruyan “Artık sen iki kişisin, buna göre iki kişilik beslenmen gerekiyor” düşüncesi, aslında oldukça yanlıştır. Aynı şekilde hamilelik sürecinde kilo almamak için yetersiz beslenme, hem anneye hem de bebeğe zarar vermektedir.

GEBELİK DÖNEMİNDE BUNLARI TÜKETEBİLİRSİNİZ

Hamileler için, günlük ideal kalori alımı miktarı 2.500-2.700 arasıdır. Yenilen besinlerin içerisinde mutlaka vitamin, mineral ve nutrientler olmalıdır. Ayrıca protein ve kalsiyum alımı da çok önemlidir.

Dört temel besin grubu olan et, süt, tahıllar, meyve ve sebzeler her gün düzenli bir şekilde alınmalıdır. Protein kaynağı olan tavuk, et ve kurubaklagil hamilelik süresi boyunca tüketilmesi büyük önem taşır.

Besinlerin, mutlaka tüketilmeden önce iyice yıkanması gerekmektedir. Ayrıca, mevsim dışı olan meyvelerin tüketilmemesine önem gösterilmelidir. Hamilelikte en önemli bir diğer faktör ise sıvı tüketimidir.

Vücuttaki günlük sıvı miktarının tamamlanması hem bebek için hem de anne için oldukça faydalıdır. Bu sıvı su, ayran, taze meyve suları ve sütten karşılanabilir.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Şeker ve yağ miktarı yüksek, besin değeri düşük olan besinlerin hamilelere hiç bir yararı yoktur. Bu yüzden çok fazla tüketilmemesi, şeker ihtiyacının ise meyvelerden karşılanması gerekmektedir.

Kaçınılması gereken bir diğer besin ise, konserve ve paketlenmiş gıdalardır. İçerisinde katkı maddesi bulundurduğu için, konserve ve paketlenmiş ürünlerden hamilelerin kesinlikle uzak durması gerekmektedir.

Ayrıca hamileyken, sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmalı, sigara içilen ortama bile girilmemesi gerekmektedir. Sigara dumanı bebeğinize ciddi anlamda zarar vermektedir. Toplumumuzun vazgeçilmezi konumunda bulunan çay ve kahve tüketiminde ise, hamilelik süresince aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Bu dönemde cinsel ilişkiden kaçının!Bu dönemde cinsel ilişkiden kaçının!
Etkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyorEtkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelikte beslenme gebelikte tüketilmesi gereken besinler

En Çok Okunan Haberler

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Çukur'dan şok fragman "Mahsun öldü"

Çukur'dan şok fragman "Mahsun öldü"

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Dünya bunu konuşuyor! 4,7 milyarda bir ihtimaldi o da gerçek oldu

Dünya bunu konuşuyor! 4,7 milyarda bir ihtimaldi o da gerçek oldu

Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme! O isim geri dönüyor!

Çocuklar Duymasın'da sürpriz gelişme! O isim geri dönüyor!

Böyle olmak zenginlik göstergesi!

Böyle olmak zenginlik göstergesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Etkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyor

Etkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğiniz kız mı olacak erkek mi?

Bebeğiniz kız mı olacak erkek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonlarını önlemenin 10 yolu

Bu dönemde cinsel ilişkiden önce ve sonra mutlaka...

Tüp bebek tedavisinde en sık sorulan soru: “Embriyo transferi sonrasında ne yapmalıyım?”

Bu dönemde cinsel ilişkiden kaçının!

Bilim insanları, orgazm olan kadınların daha çabuk hamile kaldığını söylüyor

Etkisi yok diye düşünüldü ama orgazm bakın neye yardımcı oluyor

HSG (İlaçlı Rahim Filmi) nedir, hangi durumlarda istenir?

HSG (İlaçlı Rahim Filmi) nedir, hangi durumlarda istenir?

Hamilelikte geçirilen klamidya enfeksiyonu bebeği nasıl etkiler?

Aman dikkat! Bu cinsel hastalık bebeği de etkiliyor

Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl anlaşılır?

Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl anlaşılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.