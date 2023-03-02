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Hamilelikte Anti Rubella IGG nedir? Hamilelikte kızamıkçık değerinin yüksek çıkması ne anlama gelir?

27.02.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik süreci her anne adayının dikkat etmesi gereken süreçlerden biridir. Hamilelik dönemi her kadın için son derece öze bir dönemdir. 9 aylık bu özel dönemde anne adaylarının yediklerine ve içtiklerine ekstra dikkat etmesi gerekir. Ayrıca olası hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Anne adaylarının geçirebileceği en ufak bir hastalık, bebeği de etkileyebilir. Kızamıkçık (rubella) hastalığı da bunlardan biridir. Peki, hamilelikte Anti Rubella IGG nedir?

Hamilelikte Anti Rubella IGG nedir? Hamilelikte kızamıkçık değerinin yüksek çıkması ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Hamilelikte Anti Rubella IGG nedir?
  • Hamilelikte Anti Rubella IGG yüksek çıkması nedir?
  • Anti Rubella IGM negatif ne demek?
  • Anti Rubella IGG değeri kaç olmalı?
  • Hamilelikte kızamıkçık belirtileri nelerdir?

Birçok kişi çocukluk döneminde kızamıkçık hastalığını geçirir. Kızamıkçık tıpta Rubella ismiyle tanımlanır. Rubella hastalığını çocuklukta geçirmeyen anne adayları, hamilelik döneminde bu hastalığa yakalanabilir. Rubella hastalığı yani kızamıkçık hastalığına gebelik sürecinde yakalanmak, anne karnındaki bebeği de olumsuz yönden etkileyebilir. Bu yüzden kızamıkçık hastalığına dair herhangi bir belirti görüldüğü anda anne adaylarının doktorlarına danışması son derece önemlidir.

Hamilelikte Anti Rubella IGG nedir?

Rubella yani kızamıkçık hastalığı çok yaygın görülen bir virüs enfeksiyonudur. Bu hastalık genellikle çocuklarda rastlanır ancak gebelikte kızamıkçık geçirenler de olabilir. Hamilelik döneminde geçirilen kızamıkçık hastalığı, anne karnındaki bebeğin sağlık durumunu ciddi şekilde etkileyebilir. Bu hastalıktan korunmak için doktorlar, aşı yaptırılmasını tavsiye eder. Ancak kızamıkçık aşısı gebelik döneminde yapılmaz. Çocukluk döneminde aşı olmayanların hamile kalmadan önce bu aşıyı yaptırması son derece önemlidir.

Kadın doğum uzmanları kızamıkçık aşısı canlı bir aşı olmasından dolayı hamilelik döneminde yaptırılmaması gerektiğini önerir. Rubella hastalığının gebeliğin ilk zamanlarında geçirilmesi bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemekle birlikte düşük riskinin de artmasına neden olur. Bu yüzden doktorlar anne adaylarına hamilelikte Anti Rubella IGG testi yaptırmalarını tavsiye eder. Bu test gebelik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için önemlidir. Ayrıca doktorlar kızamıkçık aşısından sonra 1 ay kadar hamile kalınmamasını önerir.

Hamilelikte Anti Rubella IGG yüksek çıkması nedir?

Gebelik dönemi anne adayları için en hassas ve en özel dönemlerden biridir. Bu süreçte anne adaylarının hastalıklara karşı bağışıklık kazanması son derece önemlidir. Gebelikte Anti Rubella IGG yüksekliği önemli bir konudur. Anti Rubella IGG kemiluminesans veya benzeri yüksek çıkması, anne adaylarının Rubella hastalığını daha önceden geçirdiği anlamını taşır. Hamile kalmadan önce kızamıkçık hastalığını geçirmiş olanlar, bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olur. Anne adaylarının Anti Rubella IGG Kemiluminesans veya benzeri yüksekliği ile ilgili en doğru bilgi için doktorlarına danışması son derece önemlidir.

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Anti Rubella IGM negatif ne demek?

Hamilelik döneminde geçirilen Rubella yani kızamıkçık hastalığı, anne karnındaki bebeğin sağlık durumunu da etkiler. Bunun için doktorlar, anne adaylarına Anti Rubella IGM testi yaptırmalarını önerir. Anti Rubella IGM testi, anne adaylarının kızamıkçık hastalığına yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için yapılan bir testtir. Eğer Anti Rubella IGM testinin sonucu negatif çıkarsa anne adayının kızamıkçık hastalığını taşımamış olduğu netleşebilir. Ancak bazın testlerde yalancı negatif ve pozitiflik olabilir. Anti Rubella IGM negatifse kişinin vücudunda kızamıkçığa karşı bağışıklığı yoktur. Hamilelikte kızamıkçık değerinin yüksek çıkması ise o kişinin hastalığı geçirdiğini ya da hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu gösterir.

Anti Rubella IGG değeri kaç olmalı?

Anti Rubella IGG testi, hamile kadınlar için önemli bir testtir. Bu test vücutta bulunan antikor seviyesi hakkında bilgi verir. Ayrıca anne adayının daha önceden kızamıkçık geçirip geçirmediğini belirlemek için uygulanan bir test türüdür. Anti Rubella IGG yüksekliği, anne adayının kızamıkçık (Rubella) hastalığını daha önceden geçirmiş olduğu ya da bu hastalığa karşı bağışıklığı olduğu anlamına gelir. Gebelikte Rubella değeri kaç olmalı konusu, kişiden kişiye göre değişebilir. Genellikle Anti Rubella IGG referans aralığı 0,0-9,99 IU/ml ise sonuç negatiftir. Anti rubella IGG için 10,0-14,9 IU/ml arasındaki bir değer sınır değeridir. Eğer bu değer >15,0 IU/ml ise sonuç pozitiftir.

Hamilelikte kızamıkçık belirtileri nelerdir?

Gebelik dönemi anne adaylarının hastalıklara karşı açık olduğu bir dönemdir. Bu dönem çoğu anne adayının bağışıklığı zayıflayabilir. Bu durum da hastalıklara yakalanma riskini artırır. Gebelik döneminde bebeği olumsuz yönde etkileyecek hastalıklardan biri kızamıkçık hastalığıdır. Hamilelikte kızamıkçık belirtileri şu şekildedir:

  • Yüzden başlayarak vücuda yayılan döküntü
  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Öksürük
  • Eklem ağrısı
  • Lenf bezlerinde şişlik
  • İştahsızlık

Rubella hastalığının kuluçka süresi 14 ile 23 gün arasındadır. Vücuda yayılan döküntüler haricinde diğer belirtiler daha hafif görülebilir. Ancak yetişkin kişiler de bu belirtiler daha ağır olabilir. Ayrıca belirtiler 1 veya 2 haftaya kadar sürebilir. Anne adaylarının bu belirtilerden herhangi birini yaşadıkları takdirde doktorlarına görünmesi bebeklerinin sağlığı için son derece önemli bir konudur.

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