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Hamilelikte görülüyor! Bebeğin beyin gelişimini etkiliyor

27.04.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne adayları hamilelik sürecinde gergin ve stresli olabiliyorlar. Bu süreçte yaşanılan hastalıklar ve yenilen yemekler hem anneyi hem bebeği etkiliyor. Bebeğin gelişimi için sağlıklı beslenmek önem taşıyor. Hamilelikte görülen hipotiroidi özellikle ilk üç ayda bebeğin beyin gelişimini etkileyebiliyor.

Hamilelikte görülüyor! Bebeğin beyin gelişimini etkiliyor

Hipotiroidi tiroid bezlerinin az çalışmasından kaynaklanıyor. Az çalışan tiroid bezleri tiroid hormonlarının az salgılanmasına neden olarak hipotiroidi hastalığına yol açıyor. Hamilelik sürecinde hipotiroidi görülmesi anne adaylarının ve bebeklerin sağlığını tehlikeye atıyor. New York Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, tiroid bezinin az çalışması sebebiyle tiroid hormonlarının az üretilmesi ile gelişen Hipotiroidzm rahatsızlığının, çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ihtimaline katkıda bulunabileceğini öne sürdü.

ANNELERİNDE TANI GÖRÜLEN ÇOCUKLARIN DEHB OLMA OLASILIĞI YÜZDE 24 DAHA FAZLA

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Hamilelikte tiroid hormon düşüklüğü konusunda New York Üniversitesi Long Island Tıp Fakültesi tarafından yürütülen yeni araştırma, hamileliğinden kısa bir süre önce veya erken evrelerinde hipotiroidizm teşhisi konan annelerin çocuklarının, anneleri tanı almayan çocuklara göre DEHB olma olasılığının yüzde 24 daha fazla olduğunu gösterdi. Anne adayında tiroid bezinin az çalışması durumunun bebeği nasıl etkilediğini merak eden araştırmacılar, erkek bebekler ve kız bebekler üzerindeki farklı etkileri de ortaya koydu. Hipotiroidi olan kadınlardan doğan erkek çocukların, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna karşı, anneleri hipotiroidizmi olan kızlardan dört kat daha fazla oranda savunmasız olduğunu belirtti. Tiroid sağlığının, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi davranış bozuklukları üzerinde bilinenden daha büyük bir role sahip olduğunu ortaya koyan bulgulara rastlandı.

İLK 3 AYLIK DÖNEM ÇOK ÖNEMLİ

Hamilelikte tiroid hastalıkları konusundaki araştırmanın sonuçlarına göre, anne adayındaki hipotiroidzmin etkisi özellikle ilk trimestr yani ilk 3 aylık dönemde söz konusu oluyor. Hamileliğinin ikinci üç trimestrına yani ikinci üç aylık dönemine geldikten sonra anne adayında hipotiroidi olmasının bebek üzerinde çok az bir etkisi bulunuyor. Bunun olası açıklamalarından biri, ikinci trimestra gelindiğinde artık bebeğin kendi tiroid hormonlarını üretmeye başlaması ve bu nedenle annesinin eksikliklerine karşı daha az savunmasız durumda olması.

TİROİD HORMONU DÜŞÜKLÜĞÜ İLE DEHB BAĞLANTILI

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American Perinatoloji Dergisi’nde yayınlanan yeni araştırma, doğumdan 17 yaşına kadar olan dönem boyunca yaklaşık 330.000 çocuğu takip etti. Annedeki tiroid hormonu düşüklüğü ile çocuktaki DEHB arasındaki potansiyel bağlantıyı incelemek için yapılan bu ilk büyük ölçekli ve uzun süreli araştırmada farklı etnik kökenden insanlar da incelendi. Sonuçları Amerikan Perinatoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmada çocuklar, hamilelikten okul yaşamlarına kadar tıbbi kayıtlarıyla birlikte takip edildi ve süreç boyunca 16.500’den fazla çocuğa DEHB tanısı kondu. Etnik kökenlere göre farklılıkların da görüldüğü bulgularda, özellikle de anneleri hamilelik döneminde düşük tiroid hormonu seviyesine sahip olan İspanyol kökenli çocuklarda nörogelişimsel bozukluk riskinin yüzde 45 oranında gerçekleştiği, anneleri aynı duruma sahip diğer çocuklarda bu oranın yüzde 22 olduğu kaydedildi.

DÜŞÜK TİROİD HORMONU OLAN HAMİLELER GEBELİK BOYUNCA TAKİP EDİLMELİ

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Araştırmacılar, düşük tiroid hormonu seviyesine sahip hamile kadınların gebelik boyunca takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Anneleri hamilelik sırasında düşük tiroid hormonuna sahip olan çocukların dikkatsizlik, hiperaktivite ve bir göreve odaklanmada zorluk çekmelerinin erken dönemlerde gözetim altında olmasının da fayda getireceği de ayrıca vurgulandı. Önceki araştırmalar tarafından da ortaya konduğu gibi, hızlı ve erken müdahalenin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu yönetmeye yardımcı olabildiği söyleniyor.

TİROİD HORMONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, hamilelik sırasında tiroid hormonundaki azlığın epilepsi, serebral palsi ve konuşma güçlüğü gibi diğer nörogelişimsel bozuklukların riskini arttırıp arttırmayacağını da araştırmayı planlıyor. Hamilelik sırasında elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgalara ve çevresel toksinlere maruz kalmanın da DEHB riskini arttırması konusunda araştırma yapılması da ayrıca amaçlanıyor.

DEHB: DEHB aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle giden bir psikiyatrik hastalıktır.

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