HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hamileyken delta varyantına yakalandı: Şu anki aklım olsaydı...

Hamileyken delta varyantına yakalandı: Şu anki aklım olsaydı...

25.09.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, hamileliği sırasında koronavirüs aşısı olmayan Merve Pala (29), delta varyantına yakalandı. Merve Pala, "Mecburen erken doğum yapmak zorunda kaldım. Şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım" dedi.

Hamileyken delta varyantına yakalandı: Şu anki aklım olsaydı...

Kocaeli'de yaşayan Merve ve Melih Pala çifti koronavirüse yakalandı. Hamileliği sırasında aşı olmayan Merve Pala'nın durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yapılan tedavilere rağmen hastalığı ilerleyen Merve Pala, yoğun bakım ünitesine alındı. Merve Pala burada 25 gün tedavi gördükten sonra servise alındı. Durumu iyi olan ve Kovid-19 bulaşmayan bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yürek yakan haberi Ankara İl Sağlık Müdürü verdi: Hamile ve aşısız 12 kadın hayatını kaybettiYürek yakan haberi Ankara İl Sağlık Müdürü verdi: Hamile ve aşısız 12 kadın hayatını kaybetti

"GEBELERE AŞI OLMALARINI ÖNERİYORUM"

Aşı olmadığı için bu durumlara düştüğünü söyleyen Merve Pala, "28 haftalık gebeydim. Delta varyantına yakalandım. Evde izolasyon sürecim başladı. Ateşlenme, iştahsızlık, öksürük başladı. Ben aşı olmamıştım. Hastaneye yatırıldım. Birkaç gün serviste kaldıktan sonra yeterli olmadı, daha sonra da yoğun bakıma aldılar. Mecburen erken doğum yapmak zorunda kaldım. 29 haftalık doğum yaptım ve bebeğim şu anda kuvözde. Ben aşı olmamıştım, şu anki aklım olsaydı kesinlikle aşı olurdum. Belki de bu durumda olmazdım. Eşim aşı oldu ve çok hafif atlattı. Kesinlikle herkese, gebelere özellikle aşı olmalarını öneriyorum" dedi.

"KEŞKE EŞİM DE AŞI OLSAYDI"

Kendisinin aşı olduğunu ve hastalığı hafif atlattığını belirten Melih Pala (37) ise şöyle konuştu:

"Eşimin hamileliğinin 3. aylarında sağlık ocağındaki doktorumuz bize korona aşısı olmamız konusunda önerilerde bulundu. Dikkate almadık, eşim hamileyken hastalığa yakalandı ve delta varyantı çıktı. Karantinaya alındık, kendisinden bana bulaştı. Ben 2 doz aşımı olmuştum ve çok hafif atlattım. Eşim çok ağır geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, yeterli olmayınca akabinde yoğun bakıma alındı ve 12 gün kaldı. Çok sıkıntılar çektik ve sıkıntılar devam ediyor. Hala da sıkıntılar devam ediyor, oksijen sıkıntıları var. Daha da atlatmış değiliz. Yaklaşık 25 gün oldu. Ben özellikle anne adayları olmak üzere herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Aşısını olmayanlar kesinlikle aşılarını olsunlar. Kesinlikle aşının faydası var ben faydasını gördüm ve keşke eşim de aşı olsaydı diyorum. Ama geri gelmiyor. İnşallah herkes aşılarını bir an önce olur ve bu sıkıntıları da yaşamayız." (DHA)

Hamileyken koronavirüse yakalanan Duygu, bebeğini ilk kez tabletten izlediHamileyken koronavirüse yakalanan Duygu, bebeğini ilk kez tabletten izledi

ddfeb6a62842ab6ed15f71b891868f93

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nün de suyu çekildi! Hepsi ortaya çıktıVan Gölü'nün de suyu çekildi! Hepsi ortaya çıktı
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"
Hepsini piyasaya süreceklerdi! Yakayı ele verdilerHepsini piyasaya süreceklerdi! Yakayı ele verdiler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kocaeli koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.