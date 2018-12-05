Hamileyken dikkat edilmesi gereken 7 kanama türü

Rahim içindeki ya da dışındaki miyomlar kanamaya neden olabilen doku kitleleridir. Bu dokular hamilelik ısrasında problemli veya problemsiz olabilirler. Hamilelik hormonları fibroidlerin küçülmesine veya büyümesine neden olabilir. Rahim fibroidleri (Miyomlar) hamilelikten önce en iyi şekilde çıkarılır, çünkü en kötü durumda ektopik gebelik, ağır kanama ve gebelik kaybına neden olabilirler. Ancak, birçok kadın da herhangi bir sorun olmadan doğum yapabiliyor. Eğer fibroidiniz varsa, bir uzmana görünmeyi ihmal etmemelisiniz.

Cinsel ilişki sonrası kanama hamilelik sırasında kanamanın en yaygın nedenlerinden biridir. Tamamen zararsızdır ve artan kan akımı rahim ağzının yumuşamasından kaynaklanır. Bu kanama şekli ciddi olmasa da hekiminize sormaktan çekinmemelisiniz.

Hamileyken bazı kanamaları yaşamak alışılmadık bir şey değil. Ancak kanamalarınız çok da olsa az da olsa kendinizi ve bebeğinizi güvenli tarafa almak için mutlaka hekiminize danışmalısınız.

3. İMPLANTASYON KANAMASI

Döllenmiş yumurta bazı kanamlara neden olabilir. Döllenmiş bir yumurta rahime yapıştığında, hafif bir lekelenmeye neden olabilir. Genellikle bir veya iki gün sürer. Çoğu kadın bu kanamayla karşılaştığında hamile olmadığını ya da regl olduklarını düşünüyorlar.

4. ATILIM KANAMASI

Kanama, hamileliğin yaklaşık 4, 8 ve 12 haftalarında ortaya çıkar. Bu kanamaya genellikle sırt ağrısı, kramplar, pelviste ağır bir his eşlik eder. Hisleriniz tıpkı regl döneminizdeki gibidir. Gebe kadınlar bu kanamayı regl dönemleri geldiğinde yaşar. Ancak, hamilelik sırasında hormonlar, regl döneminin gerçekleşmesini engeller. Bazen hormon seviyeleri henüz döneminizi durduracak kadar yüksek değilse, sonuç kanamaya neden olur. Yaklaşık üç ay kadar sürebilir, bu tarihten sonra plasenta yumurtalıklardan hormon üretimini üstlenmeye başlar.

5. DÜŞÜK

Kanamanın ciddi bir sorun olduğu ve acil bakıma ihtiyaç duyulduğu zamanlar vardır. Araştırmalar hamileliğin yaklaşık üçte birinin düşükle sonuçlandığını gösteriyor. Düşük genellikle hasarlı bir fetüs sonucu oluşur. 14-16 haftalık çizgiye ulaştıktan sonra, hamileliğinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Düşük doğumun yaygın belirtileri arasında kanama, kramp, sırt ağrısı ve mide ağrıları bulunur.

Ancak kendinizi güvene almak için mutlaka doktora görünmelisiniz.