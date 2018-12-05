Hamileyken dikkat edilmesi gereken 7 kanama türü

Hamileyken bazı kanamaları yaşamak alışılmadık bir şey değil. Ancak kanamalarınız çok da olsa az da olsa kendinizi ve bebeğinizi güvenli tarafa almak için mutlaka hekiminize danışmalısınız.
İşte hamileyken kanama yaşayabileceğiniz yedi sebep...
1. SEKS
Cinsel ilişki sonrası kanama hamilelik sırasında kanamanın en yaygın nedenlerinden biridir. Tamamen zararsızdır ve artan kan akımı rahim ağzının yumuşamasından kaynaklanır. Bu kanama şekli ciddi olmasa da hekiminize sormaktan çekinmemelisiniz.
2. MİYOMLAR
Rahim içindeki ya da dışındaki miyomlar kanamaya neden olabilen doku kitleleridir. Bu dokular hamilelik ısrasında problemli veya problemsiz olabilirler. Hamilelik hormonları fibroidlerin küçülmesine veya büyümesine neden olabilir. Rahim fibroidleri (Miyomlar) hamilelikten önce en iyi şekilde çıkarılır, çünkü en kötü durumda ektopik gebelik, ağır kanama ve gebelik kaybına neden olabilirler. Ancak, birçok kadın da herhangi bir sorun olmadan doğum yapabiliyor. Eğer fibroidiniz varsa, bir uzmana görünmeyi ihmal etmemelisiniz.
3. İMPLANTASYON KANAMASI
Döllenmiş yumurta bazı kanamlara neden olabilir. Döllenmiş bir yumurta rahime yapıştığında, hafif bir lekelenmeye neden olabilir. Genellikle bir veya iki gün sürer. Çoğu kadın bu kanamayla karşılaştığında hamile olmadığını ya da regl olduklarını düşünüyorlar.
4. ATILIM KANAMASI
Kanama, hamileliğin yaklaşık 4, 8 ve 12 haftalarında ortaya çıkar. Bu kanamaya genellikle sırt ağrısı, kramplar, pelviste ağır bir his eşlik eder. Hisleriniz tıpkı regl döneminizdeki gibidir. Gebe kadınlar bu kanamayı regl dönemleri geldiğinde yaşar. Ancak, hamilelik sırasında hormonlar, regl döneminin gerçekleşmesini engeller. Bazen hormon seviyeleri henüz döneminizi durduracak kadar yüksek değilse, sonuç kanamaya neden olur. Yaklaşık üç ay kadar sürebilir, bu tarihten sonra plasenta yumurtalıklardan hormon üretimini üstlenmeye başlar.
5. DÜŞÜK
Kanamanın ciddi bir sorun olduğu ve acil bakıma ihtiyaç duyulduğu zamanlar vardır. Araştırmalar hamileliğin yaklaşık üçte birinin düşükle sonuçlandığını gösteriyor. Düşük genellikle hasarlı bir fetüs sonucu oluşur. 14-16 haftalık çizgiye ulaştıktan sonra, hamileliğinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Düşük doğumun yaygın belirtileri arasında kanama, kramp, sırt ağrısı ve mide ağrıları bulunur.
Ancak kendinizi güvene almak için mutlaka doktora görünmelisiniz.
6. EKTOPİK (DIŞ) GEBELİKTE KANAMA
Yumurta, normalde fallop tüplerinde, uterusun dışında kendini implante ettiğinde ektopik gebelik oluşur. Ektopik gebelik, yumurta implantları ve fallop tüplerinin içinde büyümeye başladığı zamandır. Karnınızın bir tarafında şiddetli ağrı veya size boyun eğdiren genel bir ağrıyla karşılaşabilirsiniz. Bu acil bir durumdur. Ektopik gebelik fallop tüpünü kırabilir ve iç kanamaya, tüpte hasara neden olabilir. Günümüzün erken tanı ve tedavi yöntemleriyle hastanın erken dönemde başvurması koşuluyla dış gebelik henüz iç kanamaya yol açmadan tanınmakta ve enjeksiyon şeklinde ilaçlarla ameliyatsız tedavi edilebilmektedir. Dış gebelik geçirme açısından hiç bir risk faktörünüz bulunmasa bile gebeliğinizin en erken döneminden itibaren kontrole gitmelisiniz.
7. PLASENTADA KANAMA
Bazen plasenta doğru yerde büyümez, bu da ağrısız vajinal kanamaya neden olabilir. Bu plasenta praevia olarak adlandırılır ve gebeliklerin yaklaşık yüzde 0.5'inde görülür. Plasenta praevia, hamileliğinizin bir noktasında kanama ile sonuçlanacaktır - genellikle 20 haftadan sonra. Bu durumun ciddiyet dereceleri farklıdır, ancak hepsinin doğru bir teşhis için tekrar ultrasoundları gerekir. Bebeğinizin riskini önlemek için, bu durum, hamileliğin kalan haftalarında plasentanın serviks üzerinde kalması durumunda yatak istirahati, bir indüksiyon veya sezaryen gerektirebilir.
Hamileliğin daha sonraki kanamasının bir başka nedeni, plasentanın uterus duvarından kısmen veya tamamen ayrıldığı plasental abruption olmasıdır. Bu durum, 200 hamilelikte yaklaşık 1'de görülür. Semptomlar genelleştirilmiş şiddetli ağrı ve ağır kanamayı içerir. Kan, gergin, sıkı, dokunma zorluğu ve çok acı verici olan rahim içinde görünebilir veya gizlenebilir. Sigara içiyorsanız veya yüksek tansiyon, böbrek problemleri veya preeklampsi varsa, daha fazla risk altındasınız demektir. Durum hastaneye acil giriş gerektirir ve kanamanın şiddetine bağlı olarak, yatak istirahati, bir indüksiyon veya sezaryen gerektirebilir.
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