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Hamza Dağ'dan canlı yayında çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması! 'CHP'nin en büyük kazancı' deyip...

25.05.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı programda yapılacak ikinci tur seçimlerini değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını, kaybedenin olmayacağını söyledi. Dağ, CHP'nin ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmakla en büyük kazancı elde edeceğini ifade etti.

Hamza Dağ'dan canlı yayında çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması! 'CHP'nin en büyük kazancı' deyip...

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayıma geçti. Sahada çalışmalar devam ederken, siyasiler de katıldıkları yayınlarda gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hamza Dağ, muhalefete yüklendi. Hamza Dağ, seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını, böylelikle kaybeden olmayacağını dile getirdi.

Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte CHP'nin en büyük kazancının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak olacağını söyleyen Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

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'KANDIRDIKLARI KİTLE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI'

"4 tane televizyon kanalı var, kendi sözcüsü gibi hareket eden. Bunlar CHP’nin Genel Merkezi gibi bir çalışma içindeler ve oranın sözcülüğünü yapıyorlar. Gazeteciler oranın sözcülüğünü yapıyor hatta zaman zaman tetikçiliğini yapıyor, Muharrem İnce olayında olduğu gibi. Orada yaptıkları yayınlarla ve yalan yanlış anketlerle, sosyal medyadaki yalanlarıyla o kitleyi aldattılar, o kitleyi kandırdılar ve kandırdıkları o kitle seçim gecesi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

'CHP'NİN EN BÜYÜK KAZANCI KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULMAK'

CHP seçmeni için bir şans var, biz şunu söylüyoruz her zaman; biz kazandığımızda kimse kaybetmeyecek. CHP’nin en büyük kazancı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak olacak.

Gelin Cumhurbaşkanımızı hep beraber seçelim, uluslararası arenada bu ülkenin hukukunu daha ciddi anlamda savunma imkanı bulsun, bu ülke de Kılıçdaroğlu'ndan kurtulsun. Biz Kılıçdaroğlu'ndan memnunuz ama bu ülke siyaseti için kayıptır."

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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