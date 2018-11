Hangi burç nasıl makyaj yapmalı?

Burçların hayatımızı ele geçirdiği ortada peki ya makyaj çantanıza da hakim olduklarını söylesek? Elbette her kadının makyaj zevki, makyaj çantasının favorileri farklıdır ancak şimdi bahsedeceklerimiz tüm buçları ilgilendiriyor! Burcunuza göre hangi tonlarda makyaj yapmalı, hangi renkleri cesurca kullanmalısınız? İşte yanıtı...

Ateş Grubu: Koç, Aslan, Yay

Her zaman çekiciliklerini ön plana çıkarmayı seven ateş grubu kadınları, söz konusu makyaj olduğunda da aynı fikirdeler. Cesur renkleri ve çizgileri seven ateş grubu kadınlarının ruj rengi kırmızı olurken, göz makyajının vazgeçilmez ürünü ise eyeliner. Yoğun göz makyajı seven ateş grubu kadınlarının siyah kalem ve far uygulamaları da yine favorileri arasında.

Su Grubu: Yengeç, Akrep, Balık

Sezgilerin temsilcisi olarak görülen su grubu kadınlarının göz makyajında vazgeçilmezi kahverengi tonlar ve beyaz farlarla eşlik eden gölgeler. Söz konusu allık olduğunda ise tercih ettikleri renk hiç şüphesiz şeftali tonları. Ruj seçiminde pembenin her tonunun yakışacağı su grubu kadınlarının bir diğer rengi ise turuncu.