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Hangi burç nasıl makyaj yapmalı?

Ayşe Seven Ayşe Seven
MAKYAJ HABERLERİ  | 27.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Burcunuza göre hangi tonlarda makyaj yapmalı, hangi renkleri cesurca kullanmalısınız? İşte yanıtı...

Hangi burç nasıl makyaj yapmalı?

Burçların hayatımızı ele geçirdiği ortada peki ya makyaj çantanıza da hakim olduklarını söylesek? Elbette her kadının makyaj zevki, makyaj çantasının favorileri farklıdır ancak şimdi bahsedeceklerimiz tüm buçları ilgilendiriyor! Burcunuza göre hangi tonlarda makyaj yapmalı, hangi renkleri cesurca kullanmalısınız? İşte yanıtı...

Ateş Grubu: Koç, Aslan, Yay
Her zaman çekiciliklerini ön plana çıkarmayı seven ateş grubu kadınları, söz konusu makyaj olduğunda da aynı fikirdeler. Cesur renkleri ve çizgileri seven ateş grubu kadınlarının ruj rengi kırmızı olurken, göz makyajının vazgeçilmez ürünü ise eyeliner. Yoğun göz makyajı seven ateş grubu kadınlarının siyah kalem ve far uygulamaları da yine favorileri arasında.

eyeliner

Su Grubu: Yengeç, Akrep, Balık
Sezgilerin temsilcisi olarak görülen su grubu kadınlarının göz makyajında vazgeçilmezi kahverengi tonlar ve beyaz farlarla eşlik eden gölgeler. Söz konusu allık olduğunda ise tercih ettikleri renk hiç şüphesiz şeftali tonları. Ruj seçiminde pembenin her tonunun yakışacağı su grubu kadınlarının bir diğer rengi ise turuncu.

pembe-ruj

Hava Grubu: İkizler, Terazi, Kova
Özgürlüğün temsilcisi hava grubunun rengi pembe ve mavi. Pembe allıklar, pembe tonlu rujlar favorileri olurken, göz makyajında mavi tonlar tenlerine ve ruhlarına yakışacak cinsten.

makyaj-

Toprak Grubu: Başak, Boğa, Oğlak
Sadeliği seven toprak grubu kadınlarının favori rengi kahverengi. Rujlar, farlar, kalemler, allıklar... Tüm makyaj ürünlerinin temelinde kahve tonları hakim.

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