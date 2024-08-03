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  4. Haniye suikastında '140 dakikalık' çarpıcı ayrıntı! Casus iddiaları ortalığı karıştırdı: Mossad'ın başarısı mı, İran'ın ihaneti mi?

Haniye suikastında '140 dakikalık' çarpıcı ayrıntı! Casus iddiaları ortalığı karıştırdı: Mossad'ın başarısı mı, İran'ın ihaneti mi?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.08.2024 08:20
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Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından sır perdesi aralanmaya çalışıyor. Özel ekipler casus ihtimali üzerinde durup telefonları tek tek incelemeye aldı. Haniye'yi korumakla görevlendirilen Ensar el-Mehdi Komutanı Fetullah Camiri ve ekibi sorguya alındı. 30'a yakın gözaltı var. İran istihbaratında ihanet edenlerden şüpheleniliyor.

Haniye suikastında '140 dakikalık' çarpıcı ayrıntı! Casus iddiaları ortalığı karıştırdı: Mossad'ın başarısı mı, İran'ın ihaneti mi?

İran Haniye suikastı için Tahran'da özel birim kurdu. İçişleri bakanlığı ve ordu bünyesinde kurulan özel bir birim, Haniye’nin İran’a ilk gelişinden suikast anına kadarki geçirdiği tüm anları ve Hamas liderinin korumasından sorumlu Ensar el-Mehdi Komutanı Fetullah Camiri başta olmak üzere temas kurduğu kişiler ve kurumları sorgulamaya başladı. Şimdiye kadar gözaltı sayısının 30’u aştığı kaydediliyor.

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Türkiye Gazetesi'ndeki bilgilere göre İran kaynakları, Haniye suikastının şifreleri odasına girdiği 23.40’tan patlama anı olan 02.00’ye dek geçen 140 dakikalık dilimde gizli olduğunu belirtti.

CASUS İDDİALARI GÜÇLENDİ

İranlı eski istihbaratçı Ali Rezai, koruma ve istihbarattan sorumlu birimler arasında çok ciddi görev-yetki karmaşası ve iç çekişme yaşandığını ve son olayda bu zafiyetin zirve noktasına ulaştığını söyledi. Kendi içinde ayrılan İran istihbarat kurumlarına ciddi anlamda sızmaların olduğunu kaydeden Rezai “Devlet içerisinde şu an Haniye suikastı özelinde ‘Kimler hangi harici servislerle iş birliği içerisinde ve ihanet hangi mevki ve makamlara kadar uzanıyor’ sorusunun cevabı aranıyor. Son suikast nokta istihbarat desteği olmadan kesinlikle yapılamaz” dedi.

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İsmail Haniye’nin korumasından sorumlu olan Ensar el-Mehdi aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı’nın da korumasından sorumlu.

TELEFONLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Hamas kaynakları ise ilk andan itibaren bilgi akışı sorunu yaşandığını ve İranlı yetkililerin net tanımlamalar yapmaktan kaçındığı bilgisini paylaştı. Haniye'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin saldırı silahı ve yöntemi ile ilgili belirsizlikler devam ederken İranlı kaynaklar, “Gaziler Misafirhanesine gece saat 23.40’ta giriş yapan Haniye’nin vurulduğu 02.00’ye kadarki bütün görüşmeleri ve orada olduğunu kimlerin bildiği, sorumluların o esnada telefon ya da benzeri araçlarla kimlerle temas kurduğu araştırılıyor” bilgisini paylaştı.

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YÜRÜYÜŞ YAPAN 10 KİŞİ İDDİASI

Haniye’nin konakladığı binada yaşanan patlamanın ardından Devrim Muhafızları Ordusunun hava savunma sistemlerini aktive ettiği ve birkaç füze fırlattığı da gelen bilgiler arasında. Olaya ilişkin bir başka çarpıcı gelişme ise Gaziler Konağı’nı çevreleyen tepelerde ilk andan itibaren arama tarama faaliyeti başlatıldığı ve özellikle Tuchal Tepe bölgesinde yürüyüş yaptıklarını iddia eden 10’dan fazla kişinin gözaltına alınarak sorgulanması oldu.

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MOSSAD'IN SUİKAST İDDİASI

Öte yandan Hamas kaynakları olayla ilgili bir inceleme heyetini Tahran’a gönderdiklerini kaydetti ve MOSSAD’ın suikast listesini revize ettiğini belirtti. Bu doğrultuda MOSSAD’ın Yahya Sinvar ve Halid Meşal’e yoğunlaşarak Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’yı yeniden Netanyahu’nun kendi ajandasına göre şekillendireceği görüşü hâkim. İsrail-Batı-Körfez müşterek stratejisi dahilinde Muhammed Dahlan seçeneğini dayatılacağı ve bu noktada bir Bergusi’nin de serbest bırakılabileceği, Hamas’ın tasfiyesi ve radikal değişim ve devşirme faaliyetlerinin hız kazanacağı kaydedilmekte.

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MOSSAD'IN BAŞARISI MI, İRAN'IN İHANETİ Mİ?

İran uzmanlarına göre Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri ve Ukrayna uçağının düşürülmesi, Muhsin Fahrizade, Kasım Süleymani dâhil düzenlenen suikast ve saldırılar MOSSAD başarısından çok İran’ın iç ihanetleri ile ilgili. Bundan sonrasına dönük beklenti ise Tahran suikastı yine birçok belirsizlikle birlikte örtbas edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İran suikast İsmail Haniye
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