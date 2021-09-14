Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde aşılama çalışmaları hakkında bilgi verek haritada rengi turuncu kalan tek ilin Gümüşhane olduğunu duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2021



