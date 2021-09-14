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  4. Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?

Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?

14.09.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük koronavirüs tablosunda rengi turuncu olarak kalan tek il Gümüşhane oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?" dedi.

Haritada bir tek o il kaldı! Bakan Koca: Çağrıda bulunalım mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde aşılama çalışmaları hakkında bilgi verek haritada rengi turuncu kalan tek ilin Gümüşhane olduğunu duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65’in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane’ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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