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Son Dakika: 14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

14.09.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 802 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." dedi.

Son Dakika: 14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

14 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 191 oldu.

"SALGINA KARŞI BAŞARININ ŞARTI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." dedi.

14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Eylül) koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 613 olarak açıklanmıştı.

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