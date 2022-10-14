HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hastalık ilk kez duyuluyor, yeni yeni vakalar görülüyor! Kaşıntı ve kızarıklıkla ortaya çıkıyor

Hastalık ilk kez duyuluyor, yeni yeni vakalar görülüyor! Kaşıntı ve kızarıklıkla ortaya çıkıyor

14.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evden çalışma sistemine geçilmesiyle dizüstü bilgisayarların kullanımı arttı, bununla beraber bazı dermatolojik hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, "Hafif bir kaşıntı ve kızartı hastalığın ilk belirtisi oluyor. Bilgisayarların sürekli diz bölgesinde tutulmasına bağlı olan vakalar görmeye başladık. Hastaların bize genelde korkarak başvurması ağ şeklinde görülen çok koyu renkli pigmentasyonların olmasıyla kaynaklanıyor" dedi.

Hastalık ilk kez duyuluyor, yeni yeni vakalar görülüyor! Kaşıntı ve kızarıklıkla ortaya çıkıyor

Dizüstü bilgisayarını doğrudan dizlerin üstünde kullanmak kronik ısıya maruz kalmanın neden olduğu Eritema Ab İgne ismi verilen bir dermatolojik hastalığa sebep oluyor. Yalnızca bilgisayarlardan değil, masa altı ısıcıları, ısıtmalı araba koltukları gibi kronik ısıya maruz kalındığında ortaya çıkan hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, rahatsızlığın herhangi bir giysi olmadan doğrudan ciltle temas yoluyla oluşabildiği gibi, giysiler yoluyla da oluşabileceğini belirtti. Vatandaşlar ise, kaldıkları ısı maruziyetinden habersiz.

dizustu-bilgisayar-kullaniminda-deri-hastaligi-riski_1270_dhaphoto3

"YAKMAYACAK KADAR ISI SEBEP OLUYOR"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, "Eritema ab İgne dediğimiz bir hastalık var söylenmesi zor olsa da çok kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Özellikle yakmayacak kadar ısıya uzun süreli yakın maruziyetten meydana geliyor. Bunu biz daha önceleri özellikle kış aylarında masa altında ayak sobası bulunduranlarda ya da kalorifere, sobaya çok yakın çalışanlarda hep tek yanlı ya da tek tarafa ısı kaynağını koyanlarda görüyoruz" dedi.

dizustu-bilgisayar-kullaniminda-deri-hastaligi-riski_1270_dhaphoto1

"DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR UYARISI"

Başaran, "Son zamanlarda belki de evden çalışmanın çoğalmasıyla kucak üstü, diz üstü bilgisayarı dediğimiz bilgisayarların sürekli diz bölgesinde tutulmasına bağlı olan vakalar da görmeye başladık. Özellikle ısı kaynağının sürekli vücuda yakın tutulması o bölgede koyu renklere korkutucu görünüşlere varan koyu ve açık renkli dalgalı görünüme neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Başaran, "Böyle bir durumdan şüphe ettikleri ya da durumun başladığını anladıkları anda bile ısı kaynağını uzaklaştırmaları gerekiyor. İlk başlarda kendi başına bile geri dönüşlü olabiliyor, ısı kaynağından uzaklaştığında geri dönebiliyor. Ama inatla devam edilirse bu sefer gerilemez bir hal alıyor. Isı kaynağından uzaklaşsa bile lezyonlar gerilemeyebiliyor. Böyle bir durumda da gene dermatoloji uzmanlarına başvurup bununla ilgili tedaviler alabilirler" diye konuştu.

"KAŞINTI VE KIZARIKLIKLA ORTAYA ÇIKIYOR"

Hastalığın ilk belirtileri hakkında da açıklamalarda bulunan Başaran, "Öncesinde hafif kaşıntılar olabilir. O bölgenin kızarması gibi durum görülebilir. Hastaların bize genelde korkarak başvurması ağ şeklinde görülen çok koyu renkli pigmentasyonların olmasıyla kaynaklanıyor. Hafif bir kaşıntı ve kızartı hastalığın ilk belirtisi oluyor" dedi. Başaran, "Dizüstü bilgisayarın direkt kendisinden kaynaklanmıyor, verdiği ısıdan kaynaklanıyor. Sırtta çantanın içinde taşınırken bilgisayar çalışıyor olursa yine ısı verebilir. Çok uzun süre kullanıyorsa telefon da ısınıyorsa ve kulağında, yüzünde tutuyorsa burada olmaz diyemeyiz. Bizim için bu hastalıkta önemli olan aynı bölgenin ısıya maruz kalması ve uzun süreli ve tekrar ediyor olması. Birkaç günde olmaz en azından birkaç ay boyunca bu ısı maruziyetinin devam ediyor olması gerekiyor. Kıyafetle temastan da geçebiliyor" ifadelerini kullandı. Başaran, "Başka bir hastalığı tetikleyici durumu yok ama aynı bölgede başka bir dermatolojik rahatsızlık varsa bununla ilgili hem tanı konmasını zorlaştırabilir hem de tedaviyi zorlaştırabilir. Tedavisi de durumun yaygınlığına ve o anki ağırlığına bağlı. Kremlerle, ilaçlarla da tedavi edilebilir. Ya da lazer tedavisi gerektirebiliyor. Çok sık olmasa da böyle hastalarımız ve lazer tedavisiyle gerilettiğimiz hastalarımız var" diye konuştu.

dizustu-bilgisayar-kullaniminda-deri-hastaligi-riski_1270_dhaphoto7

"ISINDIĞINI FARK EDİYORUM AMA CİLDİME HASAR VERDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Sıdıka Başaran isimli vatandaş, "Her gün telefon ve bilgisayar önce iş icabı sonra da özel hayatımıza entegre olan sistemler. Mecburi olarak çocukların toplantılarından her şeyi bilgisayar üzerinden geliyor. Her yerde bilgisayar, telefon hepsini kullanıyoruz. Telefonla konuşurken dahi ısınıyor. Cihazlardan kaynaklı ısının farkında olmadan yaşıyoruz. Elimizde, tenimizde ısındığını fark ediyorum ama cildimize hasar verdiğini bilmiyorum" dedi. Esmanur Dağ da, "Genelde kütüphanede olduğumuz için bilgisayarın sıcağına maruz kalıyoruz. Her gün 1-2 saat maruz kalıyorum ama çok rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

Şevval Ulu da, "İşlerimi bilgisayardan görüyorum. O yüzden bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. Bütün gün başında olduğumuz için o yüzden rahatsız oluyorum. Şu an bu hastalığı ilk defa duyuyorum. Ben de olmadı" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aralık ve Ocak ayına dikkat! Ağır geçecekBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Aralık ve Ocak ayına dikkat! Ağır geçecek

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyorPazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor
Kan donduran olay! Yalvardılar ama durmadıKan donduran olay! Yalvardılar ama durmadı
Kılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktıKılıçdaroğlu'nun o 8 saatte ne yaptığı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Dermatoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak

Vatandaş bu haberi sevecek! Artık bakkallarda da satılacak

Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?

Türkiye, ülke puanında kaçıncı sırada?

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

İlk kez yayınlandı! ABD bu görüntüleri konuşuyor

İstanbul'un göbeğinde böyle basıldılar! "Kapat kameranı ya"

İstanbul'un göbeğinde böyle basıldılar! "Kapat kameranı ya"

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

Okullara dağıtılan zeka oyunlarında uygunsuz içerik tespit edildi!

İlginizi Çekebilir

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.