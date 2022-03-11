HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hastalıklara kalkan, doğal antibiyotik! Sakın yağda kavurmayın

Hastalıklara kalkan, doğal antibiyotik! Sakın yağda kavurmayın

11.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığa dost bir sebze olan soğan, yemeklerin vazgeçilmezi olarak biliniyor. Hem çiğ olarak hem de pişirilerek kullanılan soğanın birçok çeşidi bulunuyor. Doğal antibiyotik görevi gören soğan, özellikle kış mevsiminde bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde büyük rol oynuyor.

Hastalıklara kalkan, doğal antibiyotik! Sakın yağda kavurmayın

Soğan, frenk soğanı, sarımsak ve pırasa da içeren Allium bitki ailesine aittir. Bu sebzelerin karakteristik keskin aromaları ve bazı tıbbi özellikleri vardır. Soğan doğramanın gözlerin sulanmasına neden olduğu yaygın bir bilgidir. Bununla birlikte, soğan sağlığa çok faydalıdır. Soğanın, çeşitli kanser türlerinin riskini azaltma, ruh halini iyileştirme, cilt ve saç sağlığını koruma gibi konularda önemli yararları vardır. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, soğanın faydaları hakkında bilgi verdi.

onions-gc7922b840_1920

HASTALIKLARA KARŞI SOĞANA SOFRALARINIZDA SIKÇA YER VERİN

Soğan özellikle A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir. A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler, B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır.

iStock-172991869

Soğanın içeriğinde bulunan besinler;

  • 15 küçük boy kuru soğan (100g) 30 kaloridir.
  • 9.3 gram karbonhidrat
  • 1.7 gram lif
  • 0.1gram yağ
  • 1.1 gram protein
  • 4 mg sodyum
  • 146 mg potasyum
Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyorAğzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

SOĞAN KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur.

Sabahları aç karnına kahve yerine için: Libidoyu yükseltir, kanser, vücut ağrıları ve kramplara karşı korurSabahları aç karnına kahve yerine için: Libidoyu yükseltir, kanser, vücut ağrıları ve kramplara karşı korur

Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

iStock-687181152

SOĞANI PATATESTEN AYRI BİR YERDE SAKLAYIN

Toplum olarak kuru soğanı saklarken en sık yapılan hatalardan biri patates ile aynı ortamda muhafaza etmek veya depolamaktır. Çünkü patatesin yaydığı nem soğanın filizlenmesine ve çürümesine yol açar. Kuru soğanı serin ve kuru bir ortamda saklamak uzun süre taze şekilde tüketilmesini sağlar.

Sadece yumurtada yok! Protein kaynağı mantarın faydaları nelerdir? Mantar et yerine geçer mi?Sadece yumurtada yok! Protein kaynağı mantarın faydaları nelerdir? Mantar et yerine geçer mi?

Yarım kalan kuru soğanlar ise cam saklama kabına koyarak buzdolabında muhafaza edilebilir. Taze soğanı ıslak olarak buzdolabına koymak yapılan diğer hatalardan biridir. Öncelikle tazeliğini kaybetmiş yapraklar varsa temizlenmeli daha sonra kağıt havluya sarılarak buzdolabında saklanmalıdır. Böylelikle taze soğanın daha uzun taze kalması sağlanabilir.

potatoes-ga1ee84f06_1920

SOĞANI YAĞDA KAVURMAK SAĞLIKLI DEĞİL

Tüketirken soğanı yağda kavurmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yağda kavurma esnasında yağ yanar. Yağ yandığı için kanserojen maddeler daha çok ortaya çıkar. Kızartmada olduğu gibi soğanı da yağda kavurmak sağlıklı değildir. Soğanlı yemek yapılırken tüm sebzeler tencere birlikte çiğden konularak yapılmalıdır. Sebzelerin pişme esnasında saldıkları su ile de zaten soğan pişmektedir. Etli bir yemek yapılırken de eti sotelerken yine etin bıraktığı su ile soğan kendi halinde pişmektedir.

iStock-907965612

MİDE VE BAĞIRSAK HASSASİYETİ OLANLAR...

Soğan, mide ve bağırsak hassasiyeti olan bireylerde rahatsızlık verebilir. Soğan mide ve bağırsaklarında herhangi bir şikâyeti olmayan kişilerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmaz. Eğer bir kişinin reflü, gastrit veya bağırsak intoleransı gibi rahatsızlıkları varsa soğan tükettiği zaman bu hassasiyetleri artabilir. Soğan çok lifli ve sülfürden zengindir dolayısıyla gaz gibi gastrointestinal şikayetleri artırabilir. Soğan zarı da şikayetlerin oluşmasında rol oynayabilir. Mide ve bağırsak hassasiyeti olanların çiğ soğan yerine pişmiş soğan tüketmeleri önerilir.

Vücuttaki iltihapla savaşıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor... Her evde olması gereken anti-inflamatuar yiyeceklerVücuttaki iltihapla savaşıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor... Her evde olması gereken anti-inflamatuar yiyecekler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kat kat giyinin, maske takmadan çıkmayın...Kat kat giyinin, maske takmadan çıkmayın...
Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.