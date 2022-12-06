Hastane çalışma saatleri nedir? Devlet hastaneleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor, polikliniklerin mesai saatleri nedir?

Devlet hastanesi çalışma saatleri ve poliklinik çalışma saatleri sağlık sorunlarına çözüm arayan insanlar için oldukça merak konusudur. Hastanelerin kaça kadar çalıştıkları, hafta içi veya hafta sonu çalışıp çalışmadıkları oldukça önemlidir. Aynı zamanda devlet hastanelerinin öğle arası saatleri de bilinmektedir. Hastaneler 7/24 açık kurumlar olsa da hafta içi mesai saatleri arasında başvurulan poliklinklerin çalışma saatleri farklıdır.

Devlet hastanesi çalışma saatleri nedir?

Hastane çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiklik gösterebilir.Bunun yanı sıra özel hastaneler ve devlet hastanesi çalışma saatleri de farklıdır. Aynı zamanda öğle arası saatleri ile açılış ve kapanış saatleri birbirinden farklı olsa da hastane çalışma saatleri genel olarak tüm ülkede aynıdır. Kan alma, sonuç gösterme, ayakta ya da yatarak tedavi, muayene gibi pek çok farklı nedenle hastaneleri ziyaret eden kişiler hastane çalışma saatleri düzenlemesini merak edip araştırıyor. Hastane çalışma saatleri sabah 09.00 ila akşam 16.00 arasında olsa da poliklinik çalışma saatleri ve doktor işbaşı saatleri farklılık gösterebilir.

Sabah 09.00'dan akşam 17.00'a kadar açık olan hastane öğle yemeği saatleri içerisinde hizmet vermez. Hastane öğle arası saatleri değişmemekle birlikte personellerin ve doktorların öğle saati 12.00 - 13.00 ya da 12.30 - 13.30 saatleri arasındadır.

Poliklinikler kaçta açılıyor?

Hastaneler çalışmaya 09.00'da başlar ve ilk randevular da genellikle 09.00'da verilir. Ancak randevudan 15 dakika önce hastanede bulunup kayıt ve giriş işlemlerinizi yaptırmanız gerekir. Hastaneler acillerle birlikte 7/24 açık olsa da poliklinik çalışma saatleri 09.00'da başlar. Poliklinikler 09.00'da açılsa da doktor işbaşı saati farklılık gösterebilir. Bu bağlamda "Doktorlar kaçta işbaşı yapar?" sorusunun cevabı da farklılık gösterir. Doktorların işbaşı 09.00'da başlar.

Poliklinikler kaçta kapanıyor?

Devlet hastaneleri poliklinikleri çalışma saatleri sabah 09.00'da açılır. Hastaneler bünyesinde yer alan ve farklı alanlarda tedavi süreçleriyle ilgilenen polikinlikler akşam 16.00'da kapanır. Devlet hastanelerinde poliklinikler hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır. Yalnızca hastanelerin acil servis bölümü hizmet verir. Acil servis bölümü ise haftanın her günü ve her saati 7/24 hizmet verir. Devlet hastanesi polikliniklerinden randevu alabilmek için hem ALO 182’yi arayarak hem de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sitesi üzerinden randevuları oluşturmak mümkündür.



