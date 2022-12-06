HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastane çalışma saatleri nedir? Devlet hastaneleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor, polikliniklerin mesai saatleri nedir?

Hastane çalışma saatleri nedir? Devlet hastaneleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor, polikliniklerin mesai saatleri nedir?

06.12.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde hastanelerin çalışma saatleri birçok insan tarafından merak edilir. Devlet hastaneleri ve polikliniklerin çalışma saatleri sağlık sorunu olan insanlar için oldukça önemlidir. Devlet hastanesinin açılış ve kapanış saatlerine göre randevularını oluşturan insanlar internet üzerinden bu konuyu sıklıkla araştırmaktadır. Peki, hastane çalışma saatleri nedir, doktorlar kaçta işbaşı yapıyor?

Hastane çalışma saatleri nedir? Devlet hastaneleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor, polikliniklerin mesai saatleri nedir?

Devlet hastanesi çalışma saatleri ve poliklinik çalışma saatleri sağlık sorunlarına çözüm arayan insanlar için oldukça merak konusudur. Hastanelerin kaça kadar çalıştıkları, hafta içi veya hafta sonu çalışıp çalışmadıkları oldukça önemlidir. Aynı zamanda devlet hastanelerinin öğle arası saatleri de bilinmektedir. Hastaneler 7/24 açık kurumlar olsa da hafta içi mesai saatleri arasında başvurulan poliklinklerin çalışma saatleri farklıdır.

Devlet hastanesi çalışma saatleri nedir?

Hastane çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiklik gösterebilir.Bunun yanı sıra özel hastaneler ve devlet hastanesi çalışma saatleri de farklıdır. Aynı zamanda öğle arası saatleri ile açılış ve kapanış saatleri birbirinden farklı olsa da hastane çalışma saatleri genel olarak tüm ülkede aynıdır. Kan alma, sonuç gösterme, ayakta ya da yatarak tedavi, muayene gibi pek çok farklı nedenle hastaneleri ziyaret eden kişiler hastane çalışma saatleri düzenlemesini merak edip araştırıyor. Hastane çalışma saatleri sabah 09.00 ila akşam 16.00 arasında olsa da poliklinik çalışma saatleri ve doktor işbaşı saatleri farklılık gösterebilir.

Sabah 09.00'dan akşam 17.00'a kadar açık olan hastane öğle yemeği saatleri içerisinde hizmet vermez. Hastane öğle arası saatleri değişmemekle birlikte personellerin ve doktorların öğle saati 12.00 - 13.00 ya da 12.30 - 13.30 saatleri arasındadır.

Poliklinikler kaçta açılıyor?

Hastaneler çalışmaya 09.00'da başlar ve ilk randevular da genellikle 09.00'da verilir. Ancak randevudan 15 dakika önce hastanede bulunup kayıt ve giriş işlemlerinizi yaptırmanız gerekir. Hastaneler acillerle birlikte 7/24 açık olsa da poliklinik çalışma saatleri 09.00'da başlar. Poliklinikler 09.00'da açılsa da doktor işbaşı saati farklılık gösterebilir. Bu bağlamda "Doktorlar kaçta işbaşı yapar?" sorusunun cevabı da farklılık gösterir. Doktorların işbaşı 09.00'da başlar.

Poliklinikler kaçta kapanıyor?

Devlet hastaneleri poliklinikleri çalışma saatleri sabah 09.00'da açılır. Hastaneler bünyesinde yer alan ve farklı alanlarda tedavi süreçleriyle ilgilenen polikinlikler akşam 16.00'da kapanır. Devlet hastanelerinde poliklinikler hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri çalışmamaktadır. Yalnızca hastanelerin acil servis bölümü hizmet verir. Acil servis bölümü ise haftanın her günü ve her saati 7/24 hizmet verir. Devlet hastanesi polikliniklerinden randevu alabilmek için hem ALO 182’yi arayarak hem de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sitesi üzerinden randevuları oluşturmak mümkündür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldıYaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldı
Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür dilediAttığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi
Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri hastane hastane çalışma saatleri poliklinik

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.