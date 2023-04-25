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  4. Hastanede hemşirelere tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada

Hastanede hemşirelere tekmeli, yumruklu saldırı! O anlar kamerada

25.04.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde dehşete düşüren anlar yaşandı. Hastanede görevli 2 hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Tekmeli, yumruklu saldırı anları kameraya da yansıdı.

Tepki çeken olay, dün akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Hasta yakınları ile görevli hemşireler arasında tartışma çıktı. 3 hasta yakını, Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk'e tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 2 hemşire tedavi edilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımı yaptı.

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(DHA)

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Hemşire hastane

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