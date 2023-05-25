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Hastanede mide bulandıran olay: Yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu!

25.05.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mide bulandıran bir olay gerçekleşti. Yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın hastaya, hastanede görevli bir erkek hemşire cinsel istismarda bulundu. Yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen talihsiz kadın hastanede hayatını kaybederken hemşire ise tutuklandı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Hastanede mide bulandıran olay: Yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu!

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bir erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. İstismar görüntüleri hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tutuklanan hemşirenin ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay 17 Mayıs günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık bakım çalışanı, müdürüne giderek hastanede hemşire olarak çalışan 29 yaşındaki E.K.'nin, hastanede tedavi gören kanser hastası 61 yaşındaki N.C.'ye, yoğun bakım odasındaki yatağında cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

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Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine erkek hemşire E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise dün hastanede hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ise, bugün ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEDE

Olayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası kayıtları ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kamera görüntüleri ile ilgili polis merkezi tarafından hazırlanan tutanakta ise; 20 dakikalık görüntü kaydında, hemşire E.K.’nin baygın halde bulunan hasta N.C.’nin yanına gelerek ilaç verdiği anlar, E.K.’nin hastanın sol tarafına geçerek kendisine doğru çekmesi, daha sonra tekrar ilaç vermesi ve cinsel istismarda bulunduğu anların yer aldığı belirtildi.

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İĞRENÇ İFADE: 'YAPAMADIM, SADECE TEŞEBBÜS ETTİM'

Yoğun bakımdaki hastasına cinsel istismarla suçlanan E.K.’nin ise ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. E.K.’nin yoğun bakımdaki yatmakta olan N.C.’ye cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu, hastanın bilincinin kapalı olduğu için olayın teşebbüste kaldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

YATAĞIN ÜZERİNDEYKEN BAŞKA HEMŞİREYE YAKALANMIŞ

Olay anında E.K.'yı gördüğü öğrenilen E.E. adlı hemşirenin polisteki ifadesinde, Saat 03.30 sıralarında E.K.'nın yoğun bakım odasında yatakta bulunan N.C.'nin yatağının üzerinde olduğunu gördüğünü, dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette gördüğünü ve olayı da diğer arkadaşlarına anlattığını söylediği öğrenildi. E.E.’nin ayrıca cinsel istismarla suçlanan hemşire E.K.’nin kendisini gördüğünü, daha sonra da durumu sorumlu hemşireye anlattığını söylediği öne sürüldü.

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TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülen E.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hemşire E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından, yoğun bakım hastasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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cinsel istismar kanser Hemşire Ege Üniversitesi yoğun bakım hastane

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