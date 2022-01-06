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  4. Hastanenin Covid bölümüne girip bakın ne yaptı! Bu kadarına 'pes'

Hastanenin Covid bölümüne girip bakın ne yaptı! Bu kadarına 'pes'

06.01.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanenin Covid birimine giren hırsız, danışma masasında bulunan cep telefonunu çaldı. Hemşireye ait telefonu çaldıktan sonra kayıplara karışan hırsızın görüntüleri hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin ikinci katındaki Covid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonu gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığını fark edince cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

YETKİLİLER HABER VERDİ

Yaşanan hırsızlık sonrasında cep telefonunun çalındığını fark eden hemşire, durumu hemen yetkililere haber verdi. Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlatırken yaşanan o anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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