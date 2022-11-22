"Hata varsa namussuzum" dedi, 10 saniye sonra Metin Akdemir'in kendisi de şaşırdı! Gülümseten anlar olay oldu

AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir'in Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında yaşananlar gündem oldu. Belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir kendisine çok güvenince tebessüm ettiren anlar yaşandı.

10 SANİYE SONRA OLANLARA KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

"Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Parti'li Akdemir'in yanlış hesap yaptığı çok geçmeden ortaya çıktı.

Rakamları yanlış topladığı anlaşılan Akdemir gülmekten kendini alıkoyamadı.

Meclisteki üyeler de Akdemir'e uzun süre güldü.

O anlar sosyal medyada defalarca tıklandı.



