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"Hata varsa namussuzum" dedi, 10 saniye sonra Metin Akdemir'in kendisi de şaşırdı! Gülümseten anlar olay oldu

22.11.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Belediyenin faaliyetlerini eleştirmek için kürsüye gelen AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" dedi. Sözünü bitirir bitirmez salondakiler tablodaki rakamlarda yanlışlık olduğunu fark etti. Rakamları yanlış topladığı ortaya çıkan Akdemir de kendisine güldü.

"Hata varsa namussuzum" dedi, 10 saniye sonra Metin Akdemir'in kendisi de şaşırdı! Gülümseten anlar olay oldu

AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir'in Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşma sırasında yaşananlar gündem oldu. Belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AK Partili Meclis Üyesi Metin Akdemir kendisine çok güvenince tebessüm ettiren anlar yaşandı.

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10 SANİYE SONRA OLANLARA KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

"Rakamlarda hata varsa namussuzum" diyen AK Parti'li Akdemir'in yanlış hesap yaptığı çok geçmeden ortaya çıktı.

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Rakamları yanlış topladığı anlaşılan Akdemir gülmekten kendini alıkoyamadı.

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Meclisteki üyeler de Akdemir'e uzun süre güldü.

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O anlar sosyal medyada defalarca tıklandı.


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Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi ak parti

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