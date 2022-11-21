SON DAKİKA | CHP'li belediye başkanı hem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a meydan okudu! 'Onlardan eksiğim yok üniversite yönetmiş adamım'

Son dakika: Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki yerini korurken adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı geçiyor. Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Tıp doçentiyim, üç dönem belediye başkanıyım. Üniversite yönetmiş, tıp fakültesi kurmuş adamım" diyen Savaş "Sayın Genel Başkanım aday olmayacaksa aday adaylarından birisi olmak isterim" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ'TAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday herkes tarafından merak ediliyor. Daha çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği konuşulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylık için konuşulan isimler arasında yer alıyor. Millet İttifakı'nda adayın kim olacağı sorusu seçimler için en büyük soru işaretini oluştururken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KİMSE O MAKAMI GERİ ÇEVİRMEZ"

"Türkiye Cumhuriyeti için en ulvi makam Cumhurbaşkanlığıdır. Kimse o makamı geri çevirmez. Buradaki karar verici altılı masadır." diyen Savaş "En başta görünen aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, onun olduğu yerde bize ona yardım etmek düşer" dedi.

"İSMİ GEÇEN ADAYLARDAN EKSİĞİM YOK"

"Tıp doçentiyim, üç dönem belediye başkanıyım. Üniversite yönetmiş, tıp fakültesi kurmuş adamım" diyen Savaş, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda kendisinin de aday olmak istediğini belirterek "İsmi geçen adaylardan eksiğim yok. Neden istemeyeyim ki" dedi.



