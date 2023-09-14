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  4. Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

14.09.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerden biri hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Olay, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonrası yaralanan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk G. isimli işçi hayatını kaybetti. Yaralı 3 işçinin ise tedavisi sürüyor. Yaralı işçilerin mesai arkadaşlarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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patlama Hatay fabrika

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