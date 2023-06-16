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Hatay'da depremzede kadından Bakan Koca'ya çay ve biberli ekmek ikramı

16.06.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'a geldi. Kentte cuma namazı çıkışı kendisini bekleyen bir depremzede kadının çay ve biberli ekmek ikramını geri çevirmedi. Davete icabet eden Koca, vatandaşların taleplerini aldı, sorunlarını dinledi.

Depremin ilk günlerinden itibaren depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’ı yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kente geldi. Cuma namazını Altınözü ilçesi Mısırlı Cami’nde kılan Bakan Koca, çıkışta kendisini bekleyen bir kadının çay içme davetini geri çevirmedi.

BAKAN KOCA'YA BİBERLİ EKMEK İKRAM EDİLDİ

Kapıda bekleyen Fatma Kocaoğ, "Hoş geldiniz bakanım, çay içmeye davet ediyorum, evimizi yakın. Ama ben çayı hazırladım. Bir bardak çayımızı için” sözleri üzerine davete icabet etti. Depremzede Kocaoğ’un tepside getirdiği çayı davetlilere dağıtan Bakan Koca’ya biberli ekmek de ikram edildi. Bakan Koca vatandaşların taleplerini aldı, sorunlarını dinledi.

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Bakan Koca ardından Altınözü Devlet Hastanesi bahçesinde kurulu olan sahra hastanesini ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi.

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Bakan Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden ve kısa süre içinde açılması planlanan 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

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Hatay Fahrettin Koca

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