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  4. Hatay'da kaydedildi... İşte deprem anına ait çarpıcı görüntü! Böyle düştüler

Hatay'da kaydedildi... İşte deprem anına ait çarpıcı görüntü! Böyle düştüler

16.02.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depreme dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kaydedildiği belirtilen bir görüntü ise dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu görüntü, deprem anında mutfak tüplerinin bulunduğu bir depoda yaşananları gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 11'inci gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

DEPREM GECESİ DEPODAKİ MUTFAK TÜPLERİ BÖYLE DÜŞTÜ

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde (LPG) mutfak tüplerinin bulunduğu bir depo içerisinde bulunan deprem anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Depremin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı! Tüm şehri görüyordu... Depremin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı! Tüm şehri görüyordu...

Bir süre sallanan iş yerindeki tüpler sonra sarsıntının etkisi ile sağa sola savruldu. (İHA)

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