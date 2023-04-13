Hatay'da şimşek fırtınası! Meteoroloji sarı alarm vermişti, gece gündüze döndü: Hakkari ve Şırnak'ta eğitime sağanak engeli

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler geceyi aydınlattı. İskenderun Körfezi'nden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Şiddetli yağmur nedeni ile meteorolojinin sarı kod ile uyarı yaptığı Körfez'de şimşekler gece boyunca etkili oldu.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA EĞİTİME SAĞANAK ENGELİ

Öte yandan Hakkari ve Şırnak'ta sağanak okulları tatil ettirdi. Hakkari Valiliğince alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Şırnak Valiliği de kent merkezinde beklenen sağanak nedeniyle, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Şırnak merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi.

