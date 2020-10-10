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Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Bakan Pakdemirli'den sabotaj açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 07:43 | Son Güncelleme

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürmek için ekipler, çalışmalara devam ediyor. Akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye, günün aydınlanması ile yeniden başlandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli, yangında terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var." dedi.

Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Bakan Pakdemirli'den sabotaj açıklaması

Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede dün saat 10.15 sıralarında trafo patlaması nedeniyle çıktığı düşünülen orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın çalışmaları zorlaştırması nedeniyle, yangına havadan müdahalede de güçlük yaşandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle birçok mahalle boşaltıldı. Sarımazı Mahallesi'nde polis ekipleri, bazı evlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması için anonslar yaptı. Evlerini terk eden ve araçlarına binen vatandaşlar, bölgeden uzaklaştı. Alevler bazı ev ve iş yerleriyle Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı. Bir yandan orman yangınına müdahale eden ekipler diğer yandan da yerleşim yerlerine sıçrayan yangını söndürdü. Belen ilçesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ilçesi kırsalına da sıçradı.

'300-400 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada yangının 300-400 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ekiplerin hem yangınla hem de saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla mücadele ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, bir söndürme uçağının da ufak bir kırım geçirdiğini, su alma kapağının arızalandığını aktardı. Yangının meskun mahalli de etkilediğini belirten Bakan Pakdemirli, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilediğini dile getirdi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Dün şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan ve akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yangının şu an için Belen ve İskenderun ilçeleri arasında Karahüseyinli ve Nergizlik mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Çalışmalar, havadan ve karadan devam ediyor.

PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara ilişkin Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu.
Pakdemirli, toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu belirterek, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hatay saat 10.15 sıralarında başlayan yangının ardından aynı bölge yakınlarında 13.00 sularında ikinci bir yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu söyledi.

Yangının 300- 400 hektarlık bir alanda olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. Su alma kapağı arızalandı. 3- 4 gün o uçağımız çalışamayacak" diye konuştu.

Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini dile getirdi.

'YANGINDAN 70 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ'

Pakdemirli, yangının meskun mahalli de etkilediğini belirterek, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'ORMAN TEŞKİLATIMIZIN BAZI KAYGI VE ŞÜPHELERİ VAR'

Yangında, terör örgütlerinin sabotajı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var."
(DHA)

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