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  4. Hatay Müftüsü'nün 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı! Müftü ise hâlâ...

Hatay Müftüsü'nün 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı! Müftü ise hâlâ...

07.02.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı. Müftü Bilgili'nin ise hâlâ enkaz altında olduğu öğrenildi.

Hatay Müftüsü'nün 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı! Müftü ise hâlâ...

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlandıran haberler de geliyor. Hatay'da Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

25 SAAT SONRA ÇIKARTILDI

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 12 yaşındaki Semih Bilgili, Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi tarafından, ilk depremden yaklaşık 25 saat sonra çıkartıldı. Kurtarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.

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MÜFTÜ BİLGİLİ HÂLÂ ENKAZ ALTINDA

Müftü Ömer Faruk Bilgili'nin ise halen enkaz altında olduğu belirtildi. (AA)

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deprem Hatay Kahramanmaraş

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