Hatay Müftüsü'nün 12 yaşındaki oğlu enkaz altından kurtarıldı! Müftü ise hâlâ...

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlandıran haberler de geliyor. Hatay'da Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

25 SAAT SONRA ÇIKARTILDI

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 12 yaşındaki Semih Bilgili, Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi tarafından, ilk depremden yaklaşık 25 saat sonra çıkartıldı. Kurtarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.

MÜFTÜ BİLGİLİ HÂLÂ ENKAZ ALTINDA

Müftü Ömer Faruk Bilgili'nin ise halen enkaz altında olduğu belirtildi. (AA)