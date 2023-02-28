Hataylı Yaman çifti hayatlarının şokunu yaşadı! Depremzedeler ama kanıtlayamıyorlar, nedeni ise...

Hataylı Yaman ailesinin içinde bulunduğu bina depremde yan yattı. Aile enkazdan sağ çıktı, binanın hali ortada olmasına rağmen depremzede olduklarını kanıtlayamıyorlar. Zeynep Yaman konuyla ilgili olarak, "Biz deprem bölgesinde görünmüyoruz. Varız ama yokuz. Yaşıyoruz, kurtulduk ama hiçbir yardımdan faydalanamıyoruz" dedi.

DEPREMZEDELER AMA BİR TÜRLÜ KANITLAYAMIYORLAR

Evleri depremde yan binanın üzerine devrildi. Yaman ailesi enkazdan saatler sonra kurtarıldı ama bir türlü depremzede olduklarını kanıtlayamadılar. Zeynep ve Abdullah Yaman çifti, Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği Selahattin Köse Apartmanı'nda yaşıyordu. Bir süre önce daire numaraları değiştirilmişti. Bursa'daki kızlarının yanına yerleşen çift, depremzedelere verilen yardımlardan yararlanmak için başvurduklarında bir şok daha yaşadı. Daire numaraları değiştiği için aile kayıtlarda depremzede olarak gözükmüyor.

"BÜTÜN DEKONTLARDA DAİRE 13"

ATV'nin haberine göre Zeynep Yaman konuyla ilgili olarak, "Biz deprem bölgesinde görünmüyoruz. Varız ama yokuz. Yaşıyoruz, kurtulduk ama hiçbir yardımdan faydalanamıyoruz. Bütün dekontlarda daire 13. e-Devlet'ten herhangi bir resmi işlem yapmak istedim zaman benim kaydım deprem bölgesinde görünmediği için hiçbir şey yapamıyorum" dedi.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Tapu ve faturalarla yıkılan evin sahibini olduklarını kanıtlamaya çalışan aile sorunun çözülmesini istiyor.



