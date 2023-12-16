Hava durumu için uyarılar peş peşe yapıldı! 17 il için bu harita çıkarıldı! Dikkat! Kuvvetli geliyor…

Hava durumu ile ilgili hafta sonu uyarıları geldi. Sağanak ve fırtınaya karşı önemli uyarılar peş peşe gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

17 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Muğla ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı…

Balıkesir, Kırklareli ve Çanakkale için sarı kodlu rüzgar ile sarı ve turuncu kodlu yağmur uyarısı…

Bursa, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve İzmir için sarı kodlu rüzgar ve yağmur uyarısı…

Sakarya, Yalova ve Kocaeli için sarı kodlu rüzgar uyarısı…

PROF. DR. ORHAN ŞEN: SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin son bilgileri aktardı. Şen, "İstanbul'da rüzgar kuzeye döndü ve hızla hava soğuyacak. Trakya'da şu anda yağış başladı. İstanbul'da öğlene doğru başlayacak. Yağış Ege Bölgesi'nde de var. Edremit Körfezi civarında yağış çok kuvvetli görünüyor. Bunun dışında yağışlar Bursa, Yalova ve İstanbul'da kuvvetli yağışlar var.

İstanbul'da öğlen saatlerinde önce Avrupa yakasında yağışlar başlayacak. Yağışlar akşama kadar sürecek. Bugün öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Şu anda 11 derece civarında, 8 derecelere düşecek. Akşam saatlerine doğru hem rüzgar hem de yağış fazla olacak. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin. Kar durumuna baktığımızda Trakya'da bugün kar var. Ama İstanbul'da kar görünmüyor." dedi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN ANADOLU YAKASI’NDA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteorolojinin uyarılarının ardından Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağışların İstanbul’da bu gece ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları, Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kentte yaşayan vatandaşları uyardı. Vali Gül, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.' ifadelerini kullandı.







